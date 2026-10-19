Ist nach mehreren guten Börsenjahren ein Rückschlag überfällig? HQ Trust hat nachgezählt, wie oft Gewinnserien an der US-Börse weitergingen und wann sie rissen.

Analyse von HQ Trust S&P 500 vor dem vierten Plusjahr – wie lange Gewinnserien halten

Werden Anleger zu Recht nervös angesichts einer länger anhaltenden Gewinnserie des S&P 500?

Vier Jahre, viermal Plus: So sieht die Bilanz des S&P 500 aus, wenn 2026 hält, was die bisherige Wertentwicklung verspricht. Bei vielen Anlegern sorgt das für ein ungutes Gefühl. Ihre Vermutung: Auf so viele gute Jahre müsse irgendwann ein schlechtes folgen.

Sebastian Dörr hat geprüft, ob die Geschichte ihnen recht gibt. Der Kapitalmarktstratege des Multi Family Office HQ Trust hat dafür die Jahresrenditen des US-Leitindex in US-Dollar seit Ende 1871 ausgewertet. Sein Ergebnis: Auch nach mehreren guten Jahren bleibt die Wahrscheinlichkeit für weitere Kursgewinne erstaunlich stabil.

Bildquelle: HQ Trust

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Von 150 Jahren bleiben am Ende zehn Fälle

Im ersten Schritt zählte Dörr, wie häufig nach einem Gewinnjahr oder einer ganzen Serie davon erneut ein Plusjahr folgte. Das laufende Jahr wertete er bereits als positiv, da der Index bislang im Plus liegt. Der S&P 500 befindet sich damit aktuell in einer Serie von vier Gewinnjahren.

Im zweiten Schritt ermittelte Dörr die mittlere Rendite der jeweiligen Folgejahre und deren Schwankungsbreite. Je länger die Serie, desto weniger Fälle bleiben übrig: Für jede weitere Stufe zählen nur Jahre, die selbst im Plus endeten. Nach vier Gewinnjahren umfasst die Auswertung noch 38 Fälle, nach acht Jahren nur noch zehn.

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Der Markt hat kein Gedächtnis

Als Vergleichsmaßstab dient die Gesamtquote: Seit 1872 endeten 73,4 Prozent aller Börsenjahre mit einem Plus. „Das ist die Messlatte, an der sich jede Serie messen lassen muss“, sagt Dörr.

Ein einzelnes Gewinnjahr veränderte diese Quote kaum. Die Wahrscheinlichkeit für ein weiteres Plus lag danach bei 73,2 Prozent. „In dieser Hinsicht hat der Markt kein Gedächtnis“, so Dörr.

Etwas schwächer fiel die Bilanz nach zwei Gewinnjahren aus. Dann endeten nur noch zwei von drei Folgejahren im Plus (66,7 Prozent). Die mittlere Rendite lag mit 8,2 Prozent unter dem langfristigen Schnitt.

Was die Zahlen für 2027 bedeuten

Für 2027 ist vor allem die Lage nach vier Gewinnjahren relevant. Historisch legte der Index danach in fast drei von vier Fällen erneut zu, genau in 28 von 38 Jahren (73,7 Prozent). Zudem fiel das Plus höher aus: Die mittlere Rendite lag bei 12,3 Prozent, im langfristigen Schnitt sind es 10,3 Prozent.

Auch längere Serien setzten sich meist fort. Nach sechs Gewinnjahren in Folge stieg der Index in 15 von 20 Fällen weiter, im Mittel um 14,4 Prozent.

Erst lange Serien ändern das Bild

Nach acht Gewinnjahren kamen Plus- und Minusjahre gleich häufig vor, je fünfmal. Die mittlere Rendite sank auf 3,9 Prozent. Nach neun Jahren endete nur noch eines von fünf Folgejahren im Plus, im Mittel verlor der Index 6,1 Prozent.

Dörr schränkt jedoch ein: Bei so wenigen Beobachtungen lasse sich daraus keine Gesetzmäßigkeit ableiten.

Gewinnserie ist kein Verkaufssignal

Wer wegen einer langen Gewinnserie automatisch mit einem schwachen Börsenjahr rechnet, findet laut Dörr in den historischen Daten wenig Unterstützung für diese Annahme. „Die Vergangenheit zeigt vielmehr, dass positive Trends an den Aktienmärkten oft länger anhalten, als viele Anleger erwarten.“

Eine Garantie für die Zukunft sei die Vergangenheit zwar nicht. Eine Serie guter Börsenjahre sei für sich genommen aber kein Grund, Aktien zu verkaufen. Entscheidend sind aus Sicht des Strategen andere Faktoren: „Ob ein Börsenjahr gut oder schlecht verläuft, hängt an Gewinnen, Bewertungen, Zinsen und Konjunktur. Die Zahl der vorangegangenen Gewinnjahre spielt dafür keine Rolle.“