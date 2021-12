S&P bewertet C-Quadrat-Fonds : Doppelt hält besser

Der Dachfonds C-Quadrat Arts Total Return Global-AMI ( WKN: A0F5G9 ) erhält von S&P die neue Bestnote „Platinum fund grading“. Die Einstufung entspricht auf der alten S&P Skala einer Bewertung von AAA.Zusätzlich erhält der von Leo Willert gesteuert Fonds das Gütesiegel „5 year long-term grading“. Das Gütesiegel erhalten nur Fonds, die in den letzten fünf Jahren ihr Rating halten konnten.Laut Bloomberg haben derzeit nur 39 von über 80.000 Investmentfonds beide Auszeichnungen.Neue Direktinvestments in den ausgezeichneten Fonds sind allerdings nicht möglich. Die Anlagegesellschaft C-Quadrat hat den Fonds auf Grund des starken Volumenanstiegs geschlossen.Anleger können stattdessen in einen neuen Fonds, C-Quadrat Arts Total Return Flexible ( WKN: A0YJMJ ), investieren, der nach dem gleichen Modell gesteuert wird. Laut C-Quadrat liegt der Unterschied beider Fonds lediglich im geringeren Volumen des Flexible.