S&P senkt EU-Rating auf AA+

Die Bonität der Ländergemeinschaft hätte sich verschlechtert und der Zusammenhalt zwischen den Mitgliederstaaten hätte sich verringert, teilte die Ratingagentur am heutigen Freitag mit.“Es scheint ein kurzfristiger Negativ-Faktor für den Euro gewesen zu sein”, sagte Callum Henderson, Leiter Devisenanalyse weltweit bei Standard Chartered Plc in Singapur. “Die Zeiten, in denen Ratingsenkungen einen nachhaltigen Effekt auf Wechselkurse hatten, scheinen der Vergangenheit anzugehören.”Der Schweizer Franken war 0,1 Prozent fester gegenüber dem Euro bei 1,2259 je Euro. Zum Dollar notierte die eidgenössische Währung 0,1 Prozent schwächer bei 89,85 Rappen je Dollar.