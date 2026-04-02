SpaceX will 1,75 Billionen Dollar wert sein – und den größten Börsengang der Geschichte hinlegen. Dahinter steckt ein brillantes Stück Kapitalmarkttheater. Und viele offene Fragen.

Elon Musk hat Tesla an die Börse gebracht, Twitter vom Markt genommen und SpaceX jahrelang als privates Unternehmen geführt – bewusst, nach eigenen Worten, um es vor kurzfristigem Aktionärsdruck zu schützen. Nun hat er seine Meinung geändert. Anfang April reichte SpaceX vertraulich den Antrag auf einen US-Börsengang bei der SEC ein, wie „Bloomberg“ und das „Wall Street Journal“ übereinstimmend berichten. „Project Apex“, wie es intern genannt wird, wäre der größte Börsengang der Geschichte – und Elon Musks riskanteste Wette.

Die kolportierte angestrebte Bewertung liegt demnach bei 1,75 Billionen Dollar, das Emissionsvolumen bei 40 bis 80 Milliarden Dollar. Saudi Aramco, der bisherige Rekordhalter, brachte 2019 lediglich 29,4 Milliarden Dollar ein. SpaceX will mehr als das Doppelte davon einsammeln – und das in einem einzigen Schritt.

Allein die Arithmetik lässt innehalten. Eine Bewertung von 1,75 Billionen Dollar würde SpaceX auf einen Schlag zum sechstwertvollsten Unternehmen an den globalen Börsen machen – direkt hinter Amazon. Elon Musk wäre damit der erste Mensch, der zwei getrennte Billionen-Dollar-Konzerne gleichzeitig führt. Der andere ist Tesla. „Innerhalb der aktuellen Verrücktheit des Marktes wirkt ein Börsengang dieser Größenordnung beinahe normal“, sagt Martin Geißler von der Beratung Advyce & Company im „Handelsblatt“. Beinahe.

Der größte Sauger der Welt

Der Zeitpunkt ist kein Zufall. 2026 könnte sich zu einem Mega-IPO-Jahr entwickeln: Neben SpaceX stehen die KI-Konzerne OpenAI und Anthropic in den Startlöchern, beide mit geschätzten Emissionsvolumina von je rund 60 Milliarden Dollar, berichtet „Bloomberg“. Zusammen könnten die drei Transaktionen einen Kapitalbedarf von knapp 200 Milliarden Dollar auf den Markt werfen. Zum Vergleich: Im gesamten vergangenen Jahr hat der US-IPO-Markt insgesamt 45,5 Milliarden Dollar eingenommen.

Das Ungleichgewicht birgt Sprengstoff. Da institutionelle Anleger begrenzte Budgets haben, gilt ein simples Gesetz: Wer zuerst kommt, sahnt ab. Die Nachzügler – in diesem Fall möglicherweise OpenAI – müssen nehmen, was übrig bleibt. SpaceX könnte bereits im Juni debütieren und setzt darauf, den Markt zu eröffnen, bevor das Geld anderswo gebunden ist. Hinzu kommt ein strukturelles Momentum: Der KI-Hype hat enorme Liquidität freigesetzt, die nun allokiert werden will. „Das ist aber auch endlich“, warnt Geißler. Er bezweifelt, dass der Markt drei Mega-IPOs in einem Jahr vollständig absorbieren kann.

Die Roadshow soll Ende Mai beginnen – allerdings mit einer ungewöhnlichen Dramaturgie. Musk will Profianleger nicht in Hotelsuiten in New York oder London empfangen, sondern an den Hauptsitz nach Texas einladen. Besichtigung der Superrakete Starship inklusive. IPO-Theater, meisterhaft inszeniert.

Starlink trägt den Laden

Hinter dem Spektakel steckt ein Unternehmen mit echter operativer Stärke – die allerdings allein die Bewertung nicht trägt. SpaceX machte 2025 einen Umsatz von 15,8 Milliarden Dollar, wie der Raumfahrtanalyst Lucas Pleney von Novaspace schätzt. Die Ebitda-Marge liegt bei knapp 50 Prozent – für ein Infrastrukturunternehmen eine bemerkenswerte Zahl. Zum Vergleich: Apple, das profitabelste große Technologieunternehmen der Welt, kommt rund auf die Hälfte.

Das Kerngeschäft ruht auf drei Säulen. Erstens Raketenstarts: Von 324 Startversuchen weltweit im vergangenen Jahr entfielen 165 allein auf SpaceX' Falcon-9-Rakete, wie das Magazin Spacenews zählt. SpaceX ist unangefochtener Marktführer – auch wenn die Konkurrenz aufholt. Jeff Bezos' Blue Origin hat seine Schwerlastrakete New Glenn in Betrieb genommen, Rocket Lab entwickelt die Neutron. Doch der Markt für orbitale Raketenstarts setzt laut Novaspace nur rund 15 Milliarden Dollar pro Jahr um. Kein riesiges Wachstumsgeschäft.

Die zweite Säule ist Starlink. Das Satelliten-Internetnetz hat inzwischen neun Millionen Kunden und rund 10.000 Satelliten im erdnahen Orbit platziert. „Das generiert für SpaceX substanzielle Umsätze, rund 9,6 Milliarden Dollar“, sagt Pleney der „Wirtschaftswoche“. Das weltweite Geschäft mit Breitbanddiensten aus dem All soll laut Novaspace bis 2034 auf 105 Milliarden Dollar wachsen. Drittens kommen sogenannte Direct-to-Device-Satelliten hinzu, die sich direkt mit Mobiltelefonen verbinden können – nützlich vor allem in dünn besiedelten Regionen, in Ballungsräumen dagegen kapazitätsbedingt limitiert. Bis 2033 könnte dieses Segment laut Novaspace auf mehr als zehn Milliarden Dollar wachsen.

Das Problem: 1,75 Billionen Dollar Bewertung bedeuten das 110-fache des aktuellen Umsatzes. „Ich glaube nicht, dass viele Leute eine Antwort darauf haben, wie das zu rechtfertigen ist“, sagt Pleney. Große Technologieunternehmen mit hohen Wachstumsraten werden typischerweise mit dem 15- bis 20-Fachen ihres Umsatzes bewertet. SpaceX befindet sich in einer Liga, die Pleney so beschreibt: „Der Multiplikator liegt näher an dem, was man bei den allerbesten Software-as-a-Service-Unternehmen auf dem Höhepunkt des Hypes beobachten würde."

Die Twitter-Leiche

Wer SpaceX bewertet, muss eine hässliche Erbschaft einpreisen. Im Februar übernahm SpaceX Musks KI-Unternehmen xAI – inklusive des chronisch defizitären sozialen Netzwerks X, das Musk 2022 für 44 Milliarden Dollar erworben hatte. Aus dem Twitter-Fiasko wurde zunächst eine xAI-Tochter, dann eine SpaceX-Tochter. Eine Matroschka-Strategie: Verluste werden in immer größere Hüllen verpackt, bis der Glanz der Raketen die dunklen Flecken überdeckt.

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Was das für die Bilanz bedeutet, bleibt vorerst unklar. SpaceX hat die Unterlagen vertraulich eingereicht – ein in den USA gängiges Verfahren, das der SEC ermöglicht, Rückfragen zu stellen, bevor das Dokument öffentlich wird. Öffentlich einsehbar werden die Zahlen voraussichtlich Anfang bis Mitte Mai, 15 Tage vor Beginn der Roadshow. Bis dahin ist alles Spekulation. Acht Milliarden Dollar Gewinn bei 16 Milliarden Umsatz wäre eine Zahl, die selbst Apple neidisch machen würde. Ob sie nach anerkannten Rechnungslegungsstandards ermittelt wurde, wird der Prospekt zeigen.

Anfang April lud SpaceX Analysten zu einer Konferenz ein; zwei Tage später durften sie ein xAI-Rechenzentrum besichtigen, wie „Trending Topics“ berichtet. Klassisches IPO-Befühlprogramm: Staunen erlaubt, Prüfen erst später.

Rechnen im Vakuum

Die eigentliche Zukunftswette ist eine andere – und sie spielt buchstäblich über den Wolken. Bei einer Präsentation in Austin stellte Musk kürzlich gigantische Pläne vor — Chipfabriken, KI-Rechenleistung; die Idee einer Million KI-Satelliten, die als Rechenzentren im All fungieren sollen, hatte er bereits früher skizziert. Musk nannte das „das mit Abstand epischste Chipprojekt der Geschichte“. Ein Terawatt an KI-Rechenleistung will er bereitstellen – das sei laut Musk das Doppelte der gesamten US-Stromproduktion.

Die Logik dahinter klingt zunächst stringent: Auf der Erde werden Strom, Kühlwasser und Fläche knapp. Rechenzentren im All hingegen ernten rund um die Uhr Sonnenstrom. Doch die Physik macht einen Strich durch die Rechnung. „Viele sagen: Im Weltall kann man Rechenzentren ganz leicht kühlen. Im Gegenteil: Im All bekommen Sie ein Riesenproblem mit Wärme“, sagt Felix Huber, Direktor der Einrichtung Raumflugbetrieb und Astronautentraining im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, der „Wirtschaftswoche“. Wärme lässt sich im Vakuum nur durch Strahlung abgeben – dafür benötigt man große Abstrahlpaneele, die ins All transportiert und installiert werden müssen. Ein zusätzlicher Kostentreiber ohne Gegenstück auf der Erde.

Hinzu kommt das Problem der Weltraumstrahlung. Das Schutzmaterial erfordert mehr Masse – und mehr Masse bedeutet höhere Startkosten. Defekte Chips im All können nicht einfach ausgetauscht werden. Wie man defekte Rechner im All repariert – derzeit unklar. Zusätzlich gefährdeten große Abstrahlflächen empfindliche Orbits, die für die Erdbeobachtung unentbehrlich sind.

Novaspace-Analyst Pleney bringt es auf den Punkt: „Rechenzentren im All zu bauen, das ist kein Wert an sich. Das einzige Argument dafür sind geringere Betriebskosten.“ Und selbst das setzt voraus, dass Musks neue Megarakete Starship funktioniert – vollständig wiederverwendbar und mit 200 Tonnen Nutzlast, zehnmal so viel wie eine Falcon 9. Im April steht Testflug Nummer zwölf an. Bislang hat SpaceX nicht einen einzigen KI-Satelliten gebaut, geschweige denn ins All gebracht.

Wette oder Anlageklasse

Und dennoch: Hinter dem Hype steckt eine strukturelle Verschiebung, die institutionelle Anleger nicht ignorieren können. „Die globale Weltraumwirtschaft durchläuft unter allen Branchen derzeit einen der schnellsten Strukturwandel“, sagt Moritz Henkel, Produktmanager bei Vaneck. Die Nasa hat 20 Milliarden Dollar für eine permanente Mondbasis angekündigt, Europa setzt mit einem Budget von zehn Milliarden Euro das Iris2-Satellitenprojekt um, Nato-Staaten zielen ausdrücklich auf militärtaugliche Weltrauminfrastruktur ab. Privates Kapital folgt dieser Entwicklung in großem Umfang.

Für Anleger stellt der SpaceX-IPO damit eine Art Nagelprobe dar. Nicht wegen des Titels selbst, sondern wegen dessen Signalwirkung. „Der Börsengang von SpaceX wäre das bislang deutlichste Signal dafür, dass die Weltraumwirtschaft eine institutionelle Anlageklasse geworden ist", sagt Henkel. Gleichzeitig warnt er vor dem häufigsten Fehler: dem reflexartigen Fokus auf einen einzigen Akteur. Die Branche hat sich zu einem vielschichtigen Ökosystem entwickelt, das Raketenstarts, Satellitenkommunikation, Erdbeobachtung und Verteidigungsinfrastruktur umfasst – mit jeweils eigenständigen Kundenstrukturen, Vertragsmodellen und Wachstumszyklen.

Andere kritisieren, SpaceX stütze seine Bewertung auf spekulative Annahmen. Sobald das Unternehmen jedoch an der Börse ist, muss es verlässlich im Quartalstakt seine Zahlen offenlegen – und die Fantasie könne mit der Wirklichkeit kollidieren.

Das eigentliche Risiko des SpaceX-IPO liegt also nicht im Universum, sondern in den Bilanzkennziffern. Wer beim Einstieg im Juni nicht den S-1-Prospekt bis zur letzten Fußnote liest, spekuliert nicht auf Raumfahrt – sondern auf Musk. Das ist eine ganz andere Wette, mit einer ganz anderen Risikoklasse. Damit der Börsengang hält, was er verspricht, müssen Starship fliegen, Starlink weiter wachsen, xAI profitabel werden – und die Twitter-Leiche im Keller muss endlich verwesen. Bis dahin gilt: Der Rauch aus den Triebwerken ist dicht, der Blick auf den Boden aber darf nicht verstellt werden.