SpaceX-IPO: Warnsignale für den Tech-Boom an der Wall Street
So etwas hat es noch nie gegeben: Die Weltraumfirma SpaceX wurde bei ihrem Börsengang vor wenigen Tagen mit 1,77 Billionen Dollar bewertet. Der Erlös für den platzierten Teil des Unternehmens belief sich auf 75 Milliarden Dollar. Damit handelt es sich um das größte IPO aller Zeiten. Diese unglaubliche Bewertung kam zustande, obwohl Elon Musk weiterhin 85 Prozent der Stimmrechte hält. Faktisch haben die Streubesitz-Aktionäre nichts zu sagen.
Noch bedenklicher ist folgender Punkt: SpaceX erwirtschaftete im vergangenen Jahr gerade einmal einen Umsatz von knapp 18,7 Milliarden Dollar. Damit beläuft sich die Bewertung der Raketenfirma auf das fast Hundertfache des Umsatzes – nicht des Gewinns wohlgemerkt. Denn davon kann keine Rede sein. Im vergangenen Jahr summierte sich der Nettoverlust von SpaceX auf fast 5 Milliarden Dollar.
Das alles erinnert stark an die Zeiten des Neuen Markts. Doch damals wetteten vor allem Privatanleger auf die gehypten Aktien. Heute sind auch institutionelle Investoren an den Spekulationen beteiligt, wodurch sich ein dramatisch größeres Rad dreht.
KI-Hype wird immer größer
Die Euphorie um Künstliche Intelligenz (KI) scheint grenzenlos zu sein. SpaceX ist nicht nur ein Raketen- und Satellitenhersteller, sondern auch im Bereich der KI tätig. Die größten KI-Unternehmen könnten künftig fast 50 Prozent der gesamten Marktkapitalisierung der Wall Street ausmachen. Eine solche hohe Gewichtung gab es zuletzt Ende des 19. Jahrhunderts im Eisenbahn-Boom. Wie diese Geschichte ausging, dürfte bekannt sein.
Rasantere Kursanstiege, zunehmende Tagesschwankungen
Es gibt typische Anzeichen für das Ende einer Boom-Phase. So gewinnen die Kursanstiege an Geschwindigkeit. Beispielsweise ist die Aktie von Nvidia vom Tief nach dem Beginn des Kriegs der USA und Israels gegen den Iran Anfang März bis Mitte Mai um mehr als 40 Prozent nach oben geschossen – also in gerade einmal sechs Wochen. Der Semiconductor-Index hat sich seit dem Jahresanfang in etwa verdoppelt.
Außerdem nehmen die Tagesschwankungen stark zu. Beispiel Marvell Technologies: Nachdem Jensen Huang, der CEO von Nvidia, gesagt hatte, bei dem Chip-Entwickler handele es sich um das nächste „Billionen-Dollar-Unternehmen“, schoss der Aktienkurs von Marvell um bis zu 25 Prozent während eines Tages nach oben. Etwas pikant dabei ist, dass Nvidia an Marvell beteiligt ist. Umgekehrt stürzte die Aktie von Broadcom Anfang Juni nach einem enttäuschenden Ausblick innerhalb kürzester Zeit um fast 20 Prozent ab.
Sorglose Tech-Euphorie
In den verschiedenen Indizes sind Tech-Aktien dabei immer stärker gewichtet. So kommen die reinen Technologiewerte im S&P 500 bereits heute auf einen Anteil von rund einem Drittel. Zählt man angrenzende Branchen wie Kommunikationsdienste hinzu, steigt die Gewichtung sogar auf rund 50 Prozent. Dieser Anteil wird weiter steigen. Denn verschiedene Indexbetreiber haben ihre Regeln in vorauseilendem Gehorsam derart geändert, dass SpaceX zeitnah aufgenommen werden kann, auch wenn dies für den S&P 500 nicht gilt.
Zudem stehen mit Anthropic und OpenAI im Herbst zwei weitere Mega-IPOs aus dem Tech-Bereich an, bei denen voraussichtlich Bewertungen im Bereich von jeweils einer Billion Dollar aufgerufen werden. Von einer Risikostreuung kann da kaum mehr die Rede sein.
Dennoch springen die Anleger weiterhin auf den rasenden KI-Zug auf und kaufen Tech-ETFs. Es herrscht wieder einmal die Angst, etwas zu verpassen (FOMO). Und wie so oft an den Aktienmärkten blenden die Börsianer die durchaus bestehenden Risiken weitgehend aus. Hohe Öl- und Gaspreise und steigende Strompreise durch den enormen Energieverbrauch von KI-Rechenzentren in den USA scheinen momentan niemanden zu sorgen. Das Problem sollen künftig kleine modulare Kernkraftwerke lösen. Nur befinden sich diese bislang noch in der Entwicklungsphase. Der Tech-Euphorie scheint das keinen Dämpfer zu versetzen.
Restriktivere Geldpolitik möglich
Das größte Risiko für Wall Street und Co. besteht wahrscheinlich in höheren Leitzinsen. In den USA ist im Mai die Inflation bereits auf 4,2 Prozent gestiegen. Zum Vergleich: Im Februar, also vor Beginn des Irankriegs, lag die Teuerungsrate noch bei 2,4 Prozent. Sollten sich die Inflationserwartungen aufgrund der gestiegenen Öl- und Gaspreise verstetigen, könnten sich die Notenbanken gezwungen sehen, die Leitzinsen anzuheben. Die EZB hat damit bereits begonnen, möglicherweise zieht die Fed nach, auch wenn die Börsianer mehrheitlich nicht damit zu rechnen scheinen.
Und wieder einmal könnten Privatanleger die Zeche zahlen. Das Shiller-KGV notierte zuletzt wieder auf Höchstständen wie im Jahr 2000 und der Tech-Boom erinnert an den Chartverlauf des Semiconductor-Index zwischen 1998 und 2002. Der Börsengang von SpaceX ist geglückt. Ob es sich dabei um eine gute Nachricht handelt, muss sich erst noch zeigen.
Über den Autor
ist seit dem Jahr 2000 Gründungsmitglied der MPF AG. Als Vorstandssprecher ist er für die Kundenakquisition und -betreuung sowie die Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Die MPF AG gehört mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 2 Milliarden Euro zu den größten unabhängigen Vermögensverwaltern in Deutschland.