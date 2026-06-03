Wie man am Weltraum verdient, ohne auf SpaceX zu setzen
Am 12. Juni soll an der Nasdaq ein Stück Wirtschaftsgeschichte über die Kurstafeln laufen. Unter dem Kürzel SPCX will SpaceX an die Börse, angepeilte Bewertung: 1,75 Billionen US-Dollar, eingesammeltes Kapital bis zu 80 Milliarden. Es wäre der größte Börsengang aller Zeiten. So berichten es „Reuters“, „Bloomberg“ und die Wirtschaftspresse übereinstimmend. Für Anleger ist der Termin ein Signalfeuer. Doch wer jetzt erst auf die Rakete aufspringt, kauft das Offensichtliche und übersieht das Geschäft dahinter.