SpaceX, OpenAI, Anthropic: Drei Unternehmen, drei Börsengänge, ein Jahr. Was die Kapitalmärkte 2026 erwartet, hat in der Geschichte der Finanzmärkte keinen Vergleich.

2026 könnte das Jahr werden, das die Kapitalmärkte neu definiert. SpaceX, OpenAI und Anthropic – drei der wertvollsten privaten Unternehmen der Welt – stehen gleichzeitig vor ihren Börsengängen. Zusammen könnten sie mehr Kapital einsammeln als der gesamte US-IPO-Markt in den vergangenen drei Jahren zusammen. Was sich hier zusammenbraut, ist kein gewöhnlicher IPO-Zyklus. Es ist ein Belastungstest für die Aufnahmefähigkeit der globalen Kapitalmärkte – und SpaceX drückt als erstes auf den Auslöser.

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Der Sog beginnt im Juni

SpaceX hat Anfang April vertraulich seinen Börsengang bei der SEC eingereicht und peilt eine Bewertung von bis zu zwei Billionen Dollar an – mehr als doppelt so viel wie der bisherige Rekord-IPO von Saudi Aramco im Jahr 2019. Bei dieser Bewertung würde SpaceX direkt hinter Amazon auf Platz sechs der wertvollsten Unternehmen der Welt einsteigen – als einziges nicht börsennotiertes Unternehmen in dieser Liga.

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Die Roadshow für institutionelle Investoren soll Anfang Juni beginnen, das Listing noch im Sommer folgen. Das Timing ist kein Zufall. Institutionelle Anleger haben begrenzte Budgets, und wer zuerst kommt, sahnt ab. SpaceX setzt darauf, den Markt zu öffnen, bevor OpenAI oder Anthropic das verfügbare Kapital binden. Wer sich beim SpaceX-IPO stark engagiert, hat für die nachfolgenden Listings weniger Spielraum. Wer wartet, riskiert, den größten Börsengang der Geschichte zu verpassen. Ein Dilemma, das SpaceX bewusst konstruiert hat.

Was SpaceX rechtfertigt – und was nicht

Hinter dem Timing steckt ein Unternehmen mit echter operativer Stärke. Starlink versorgt mehr als neun Millionen Abonnenten in über 150 Ländern, hat seine Nutzerbasis zwei Jahre in Folge verdoppelt und erwirtschaftete 2025 einen Umsatz von 10,6 Milliarden Dollar bei einer EBITDA-Marge von 54 Prozent. Im Startgeschäft absolvierte der Falcon 9 im vergangenen Jahr 165 Starts – einen neuen Jahresrekord, fast einen Start alle zwei Tage. In einem Markt, in dem Startkapazität zum strukturellen Engpass für Konkurrenten geworden ist, ist das ein Vorteil, der sich nicht kurzfristig aufholen lässt.

Die Bewertung von zwei Billionen Dollar lässt sich damit allein jedoch nicht rechtfertigen. Reuters hat unter bewusst optimistischen Annahmen – mit verdoppeltem Umsatz für 2026 – ein Kurs-EBITDA-Verhältnis von 109 errechnet. Selbst das übertrifft Tesla (79x) und Palantir (75x) deutlich, zwei der teuersten Aktien an der Wall Street. Apple und Alphabet, zwei der profitabelsten Unternehmen der Welt, werden heute mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von neun beziehungsweise zehn gehandelt. SpaceX würde mit einem Vielfachen davon debütieren – bei einer Ertragslage, die bis zur Veröffentlichung des IPO-Prospekts Anfang Mai weitgehend im Dunkeln bleibt. Reuters berichtet für 2025 einen Gewinn von acht Milliarden Dollar, The Information hingegen einen Verlust von fünf Milliarden. Beide Zahlen können nicht gleichzeitig stimmen.

Die Monopolstellung, auf der ein erheblicher Teil der Bewertung fußt, ist zudem keine Naturkonstante. Amazon hat gerade die Übernahme von Globalstar angekündigt und sichert sich damit wertvolle Spektrumlizenzen sowie den direkten Zugang zur iPhone-Nutzerbasis von Apple. Ab 2028 will Amazon ein eigenes Direct-to-Device-System betreiben, in direkter Konkurrenz zu Starlinks Mobile-Diensten.

OpenAI und Anthropic: Der Rest der Rechnung

Während SpaceX die Schlagzeilen dominiert, formiert sich im Hintergrund das eigentliche Megajahr. OpenAI wurde zuletzt mit 852 Milliarden Dollar bewertet und zielt beim IPO auf über eine Billion Dollar – eine Bewertung, die laut Insidern nur dann zu rechtfertigen ist, wenn man beim Listing mindestens 1,2 Billionen Dollar ansetzt. Anthropic, zuletzt mit 380 Milliarden Dollar bewertet, wird auf dem Sekundärmarkt bereits mit bis zu 688 Milliarden gehandelt und könnte noch 2026 an die Börse gehen, wobei mehrere Analysten 2027 für das realistischere Fenster halten.

Was alle drei Unternehmen verbindet: Sie sind verlustreich, kapitalintensiv und auf Wachstumsversprechen angewiesen, die sich erst in Jahren einlösen lassen. Der Unterschied liegt in der Bewertungslogik. SpaceX kann auf profitable Kernsegmente verweisen – Starlink und das Startgeschäft. OpenAI und Anthropic hingegen verbrennen Milliarden für Rechenleistung, ohne einen klaren Pfad zur Profitabilität vorweisen zu können. Dass alle drei in einem einzigen Jahr an die Börse drängen, ist damit nicht nur ein logistisches Problem für die Kapitalmärkte – es ist ein Bewertungstest für die gesamte Technologieindustrie.

Was sich an den Märkten strukturell verändern wird

Die Konsequenzen gehen über die drei Listings selbst hinaus. Allein die Aufnahme von SpaceX in große Indizes und Aerospace-ETFs wird massive Umschichtungen auslösen. Fonds müssen Positionen in etablierten Rüstungs- und Raumfahrtkonzernen abbauen, um SpaceX-Anteile aufnehmen zu können – mit entsprechendem Druck auf Titel wie Lockheed Martin oder Northrop Grumman. Wie der Markt SpaceX in den ersten Handelswochen aufnimmt, wird zudem die Bewertungserwartungen für OpenAI und Anthropic direkt beeinflussen. Ein starker SpaceX-Kurs legitimiert die Bewertungen der Nachfolger. Ein schwacher Kurs könnte den gesamten Zyklus ins Stocken bringen.

Der Musk-Faktor als Systemrisiko

Hinter all dem steht eine Frage, die sich kaum modellieren lässt: Was passiert mit der Bewertung, wenn Elon Musk ausfällt, abgelenkt ist oder politisch weiter unter Druck gerät? Musk hält 40 Prozent der SpaceX-Anteile und dürfte über eine Aktienstruktur, die ihm überproportionale Stimmrechte sichert, die operative Kontrolle auch nach dem Börsengang behalten. Das bindet das Unternehmen untrennbar an eine einzelne Person – und macht schlagzeilengetriebene Volatilität zur strukturellen Konstante. Bei einem geplanten Streubesitz von nur drei bis fünf Prozent wären Kursschwankungen von 20 bis 30 Prozent bei jedem größeren Ereignis realistisch. Damit ist der Musk-Faktor kein bloßes Governance-Risiko – er ist eine eigenständige Anlageklasse.

2026 wird das teuerste Jahr in der Geschichte der Kapitalmärkte. Die Frage ist nicht, ob SpaceX, OpenAI und Anthropic an die Börse kommen. Die Frage ist, ob die Märkte bereit sind für das, was danach kommt.