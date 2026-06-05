SpaceX, OpenAI und Anthropic gehen an die Börse. Ausgerechnet den MSCI World trifft es dort, wo es wehtut: beim Versprechen im Namen.

Am Morgen des 12. Juni blinkt an der Nasdaq erstmals ein Tickerkürzel auf, das die Wall Street seit Jahren herbeisehnt: SPCX. SpaceX geht an die Börse, zum Ausgabepreis von 135 Dollar je Aktie und mit einer Bewertung von rund 1,77 Billionen Dollar. Der Börsengang sammelt etwa 75 Milliarden Dollar ein und übertrifft den bisherigen Rekordhalter Saudi Aramco aus dem Jahr 2019 um mehr als das Zweieinhalbfache.

Die Schlagzeile schreibt sich von selbst. Die eigentliche Geschichte aber spielt nicht im Rampenlicht der Rekordzahlen, sondern in der Mechanik der Indizes. Und dort ist gerade eine überraschende Entscheidung gefallen. Am 4. Juni erklärte S&P Dow Jones Indices, die Aufnahmeregeln für den S&P 500 trotz der anrollenden Mega-Börsengänge nicht zu lockern. Der wichtigste US-Index weist SpaceX vorerst vor die Tür. Der MSCI World dagegen, der Welt-ETF von Millionen deutscher Sparer, wird sie ihm öffnen.

Ein Welt-ETF, der vor allem Amerika ist

Beginnen wir mit einer Zahl, die viele Anleger überrascht, wenn sie das ETF-Etikett für bare Münze nehmen. Der MSCI World besteht laut MSCI-Factsheet zum 29. Mai 2026 zu 72,45 Prozent aus US-Aktien. Der Informationstechnologie-Sektor allein bringt knapp 28 Prozent auf die Waage. Nvidia ist mit 5,57 Prozent die größte Einzelposition im Index. Im Oktober 2022 lag dieser Anteil noch bei 0,69 Prozent.

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Zur Einordnung: Die USA steuerten 2025 nur 14,7 Prozent zur weltweiten Wirtschaftsleistung bei, gemessen am kaufkraftbereinigten Bruttoinlandsprodukt. Im Index wiegen sie fast fünfmal so schwer. Deutschland kommt mit 54 Unternehmen auf gerade einmal 2,4 Prozent.

Dabei bildet der MSCI World nicht einmal die ganze Welt ab. Schwellenländer fehlen vollständig. Übrig bleiben 23 Industrieländer, und davon dominiert ein einziges. Der Welt-ETF ist also längst eine konzentrierte Wette auf amerikanische Technologie, getarnt als globale Streuung. In diese ohnehin schiefe Verteilung platzen nun drei der teuersten Privatunternehmen der Welt.

Drei Türen, drei Antworten

Hier trennen sich die Wege der Indizes, und genau hier liegt der Kern für jeden Welt-ETF-Anleger.

Die Nasdaq öffnete ihre Tür weit. Seit dem 1. Mai 2026 gilt eine Fast-Entry-Regel, die alte Zehn-Prozent-Schwelle für den Streubesitz ist gefallen, das Indexgewicht wird stattdessen auf das Dreifache des Streubesitzes gedeckelt. Ein großer Neuling wie SpaceX kann so binnen weniger Wochen in den Nasdaq-100 rücken.

Der S&P 500 entschied sich für das Gegenteil. Am 4. Juni 2026, wenige Tage vor dem Börsengang, teilte S&P Dow Jones das Ergebnis seiner Konsultation mit: Für den S&P 500, den Mid Cap 400 und den Small Cap 600 ändert sich nichts. Profitabilitätsanforderung, zwölfmonatige Wartefrist und Mindest-Streubesitz bleiben. Ausnahmen allein wegen der Unternehmensgröße werde es nicht geben.

Für SpaceX ist das eine Absage, denn wer in den S&P 500 will, muss im jüngsten Quartal und über vier Quartale summiert schwarze Zahlen schreiben. SpaceX verbuchte 2025 einen Verlust von 4,94 Milliarden Dollar. Der prestigeträchtigste Aktienindex der Welt bleibt dem Unternehmen also vorerst verschlossen. Gelockert hat S&P lediglich die Streubesitzregeln seiner breiten Gesamtmarkt-Indizes, nicht die des S&P 500.

Der MSCI World schließlich musste gar nichts ändern. MSCI betont, seine Methodik werde einheitlich angewandt und nicht für einzelne Börsengänge verändert. Eine Regel zur schnellen Aufnahme großer IPOs gibt es dort bereits seit 2007. Große Neuemissionen rücken nach zehn Handelstagen nach, sofern sie zwei Größenschwellen erfüllen: eine volle Marktkapitalisierung von rund 26 Milliarden Dollar und einen streubesitzbereinigten Marktwert von etwa 13 Milliarden, gemessen an den US-Schwellen von Mitte Mai 2026. SpaceX überspringt beide mühelos, schon der frei handelbare Anteil von rund 75 Milliarden Dollar liegt weit über der zweiten Hürde. Eine Profitabilitäts- oder Wartefristregel kennt der MSCI World nicht.

Daraus ergibt sich eine bemerkenswerte Ironie. Der strenge S&P 500 hält den unprofitablen Neuling draußen, während ausgerechnet der als solide geltende Welt-ETF ihn binnen zwei Wochen aufnimmt. Wer in Deutschland einen MSCI-World-ETF bespart, bekommt SpaceX also früher ins Depot als ein Anleger im vermeintlich techlastigen S&P 500.

Der tiefere Unterschied ist konzeptioneller Natur. Der S&P 500 und der Nasdaq-100 sind reine US-Indizes. Nimmt ein Fonds einen Neuling auf, muss er Apple, Microsoft, Nvidia und die übrigen Mitglieder anteilig verkaufen, um ihn zu kaufen. Das Geld bleibt in Amerika, es wechselt nur den Platz. Im MSCI World geschieht etwas anderes. Jeder US-Gigant, den der Index aufsaugt, hebt das amerikanische Ländergewicht und drückt im Gegenzug Europa, Japan und den Rest nach unten. Die Neulinge rücken hier nicht die Möbel im selben Raum zurecht. Sie verschieben den Schwerpunkt der ganzen Welt ein Stück weiter nach Amerika.

Gigant auf dem Papier, Leichtgewicht im Depot

So weit die Richtung. Über das tatsächliche Gewicht entscheidet eine zweite Größe: der Streubesitz. Serge Nussbaumer, Kapitalmarktexperte bei Maverix, nennt das Phänomen die „stille Revolution der Indizes“.

Gemessen an der vollen Marktkapitalisierung käme SpaceX im Nasdaq-100 auf rund 4,6 Prozent Gewicht, das wäre Rang sieben. Die neuen Magnificent Seven, so möchte man meinen. „Nicht so schnell“, kontert Nussbaumer. Denn fürs Indexgewicht zählt nicht die Bewertung, sondern der frei handelbare Anteil, und der liegt bei nur 75 von 1.770 Milliarden Dollar, also 4,3 Prozent. Weil alle großen Indizes streubesitzbereinigt gewichten, schrumpft das Gewicht entsprechend: im Nasdaq-100 auf rund 0,2 Prozent, in einem breiten Index vom Zuschnitt des S&P 500 sogar auf 0,11 Prozent. „Ein Unternehmen, das sich wie ein Indexschwergewicht anfühlt, würde faktisch näher an Rang 150 als an Rang 7 liegen.“

Der Vergleich mit Tesla macht die Dimension greifbar. Tesla wird ähnlich hoch bewertet, hat aber rund 80 Prozent Streubesitz und wiegt im S&P 500 etwa 2,3 Prozent. Das ist mehr als das Zwanzigfache dessen, was SpaceX bei einem Indexeintritt mitbringt.

Im MSCI World fällt dieses Startgewicht noch kleiner aus, weil der Welt-ETF denselben Streubesitz auf eine viel größere, globale Basis verteilt. Konkret heißt das: Wer 10.000 Euro in einem MSCI-World-ETF hält, steckt schon heute rund 7.250 Euro davon in US-Aktien und knapp 2.800 Euro in Technologiewerte. SpaceX käme bei seinem Indexeintritt dagegen auf kaum zehn Euro. Nussbaumers Befund gilt also erst recht für den Welt-ETF: „Der Markt preist die Schlagzeile. Wer die Streubesitzmechanik versteht, erkennt den dahinterstehenden Film.“

Was MSCI selbst erwartet

Wie dieser Film aussieht, hat MSCI in einer eigenen Modellrechnung durchgespielt und dafür die zehn größten noch privaten Unternehmen seines Venture-Index hypothetisch in seine breitere globale Benchmark eingefügt, den MSCI ACWI IMI. Das Ergebnis bestätigt die Intuition und korrigiert sie zugleich: Die sichtbaren Indexgewichte verschieben sich nur moderat, die eigentliche Wirkung entsteht im Hintergrund, über höheres US-Gewicht, Sektorverschiebungen, Umschlag und Milliardenflüsse (siehe unten).

Aufschlussreich ist ein Detail, das der Konzentrationssorge zunächst widerspricht. Ein frischer Mega-Konzern an der Spitze kann die sichtbare Spitzenkonzentration sogar leicht abmildern, weil er die bisherigen Schwergewichte verwässert. Zugleich aber wächst das Gewicht der gesamten Riege der US-Schwergewichte in der zweiten Reihe. Für den Welt-ETF heißt das: Oben sieht es eine Spur ausgewogener aus, während sich Amerika in der Breite weiter festsetzt.

Eine Feinheit ist wichtig: MSCI ordnet SpaceX wegen des dominierenden Starlink-Geschäfts den Kommunikationsdiensten zu, nicht der Informationstechnologie. Den klassischen Technologie-Schub liefern eher OpenAI und Anthropic, die als Software- und KI-Firmen voraussichtlich in der IT landen.

Zahlenkasten: Was die MSCI-Modellrechnung zeigt

MSCI hat durchgespielt, was passiert, wenn die zehn größten noch privaten Unternehmen seines Venture-Index in den globalen Index MSCI ACWI IMI aufrücken. Getestet wurden vier Streubesitz-Quoten zwischen 5 und 95 Prozent.

US-Gewicht: steigt im ACWI IMI von 61,75 auf 62,03 Prozent (bei 25 Prozent Streubesitz), im Endzustand auf 62,78 Prozent.

Verlierer: vor allem Japan, Großbritannien und Kanada (im größten Szenario minus 0,15, minus 0,09 und minus 0,08 Prozentpunkte).

und (im größten Szenario minus 0,15, minus 0,09 und minus 0,08 Prozentpunkte). Zwangskäufe: rund 19 Milliarden Dollar fließen in die zehn Neulinge, gerechnet über etwa 1,86 Billionen Dollar indexgebundenes Vermögen.

Sektor-Effekt: Das Gewicht wandert innerhalb der US-Technologie von Halbleitern und Hardware hin zu Software und KI.

Der Film läuft in mehreren Akten

Damit zum Tempo, das von Index zu Index verschieden ist. Der MSCI World kann SpaceX schon nach zehn Handelstagen aufnehmen, der Nasdaq-100 nach etwa 15. Der Russell 1000 verlangt mindestens fünf Prozent Streubesitz, womit SpaceX mit 4,3 Prozent vorerst knapp scheitert. Und der S&P 500 bleibt nach der Entscheidung vom 4. Juni ganz außen vor, womöglich für Jahre. Denn SpaceX müsste dafür erst profitabel werden, zwölf Monate börsennotiert sein und genug Streubesitz aufbauen. Bei einem Verlust von fast fünf Milliarden Dollar im vergangenen Jahr ist das kein naher Zeitpunkt.

So entsteht ein gestaffeltes Bild. Der Welt-ETF und die Nasdaq nehmen den Neuling binnen Wochen auf, der prestigeträchtige S&P 500 vorerst gar nicht. „Zwei Fonds im gleichen Portfolio könnten denselben Titel mit mehr als einem Jahr Abstand aufnehmen“, sagt Nussbaumer. „Genau daraus entstehen strukturelle Verwerfungen, und damit Chancen für aktive Verwalter.“

Der eigentliche Hebel liegt in der Zukunft. Mit jeder Freigabe von Insideranteilen wächst der Streubesitz und damit das Indexgewicht, sodass jede Indexüberprüfung eine neue Welle mechanischer Käufe auslösen kann. Der MSCI World nimmt SpaceX also nicht an einem Tag in voller Wucht auf, sondern saugt es über Jahre Stück für Stück ein, und mit jedem Schritt steigt das US-Gewicht. So wird der Welt-ETF, Stück für Stück, ein noch amerikanischerer Index.

Und SpaceX ist nur der erste Akt. OpenAI peilt für den Börsengang das vierte Quartal an, Anthropic könnte kurz vor Jahresende folgen. Beide dürften nach demselben Muster antreten: hohe Bewertung, hoher Insiderbesitz, geringer Streubesitz, und damit eher im MSCI World und im Nasdaq-100 landen als im strengen S&P 500. Sicher ist das aber nicht. Anders als bei SpaceX liegen ihre IPO-Details noch nicht vor, weder Zeitpunkt noch Streubesitz noch die Frage, ob ihre Unternehmensstruktur eine reguläre Indexaufnahme überhaupt zulässt. Ob und wann beide in den Welt-ETF rücken, entscheidet sich erst, wenn ihr frei handelbarer Marktwert die Aufnahmeschwellen erreicht. Bei Bewertungen nahe einer Billion Dollar spricht vieles dafür, zwingend ist es nicht. Käme es so, träfe den Welt-ETF binnen Monaten nicht ein einzelner Neuling, sondern eine ganze Kohorte.

Aus sieben werden zehn

Die Konzentration, die dadurch wächst, ist schon heute bemerkenswert. Die Magnificent Seven, die sieben größten US-Technologiewerte, stellen rund ein Drittel des S&P 500. Die drei Neulinge verstärken sie aber zunächst nicht dort, sondern im MSCI World und im Nasdaq-100. Im S&P 500 bleibt es bis auf Weiteres bei den sieben. Die vielzitierten Magnificent Ten entstehen also zuerst im Welt-ETF, nicht im Vorzeige-Index der Wall Street.

Chris Galipeau, Senior Market Strategist beim Franklin Templeton Institute, liefert die Größenordnung. Laut Pitchbook wurde SpaceX zuletzt in einer Privatrunde mit 1,25 Billionen Dollar bewertet, OpenAI mit 850 Milliarden, Anthropic mit 965 Milliarden, jeweils unter dem nun angepeilten IPO-Wert. Nach Marktkapitalisierung rangierten die drei auf den Plätzen neun, vierzehn und zwölf des S&P 500, sofern die Regeln sie aufnähmen, was derzeit nicht der Fall ist.

Für passive Anleger ist das keine technische Fußnote. Sobald eine Aufnahme bestätigt ist, müssen die betroffenen Indexfonds kaufen, unabhängig vom Preis, und im selben Zug jede andere Position anteilig abbauen. Der geschätzte Kaufdruck allein bei der Erstaufnahme von SpaceX liegt zwischen 15 und 30 Milliarden Dollar, verteilt auf Nasdaq-, MSCI-World- und Gesamtmarkt-Fonds. Wer früh zugeteilt bekommt, sitzt auf einem raren Gut, alle anderen zahlen den Aufschlag, den die mechanische Nachfrage in den Kurs treibt. Jörg Held, Head of Portfolio Management bei Ethenea, bringt die Folge für Sparer auf den Punkt: „Wer passiv investiert, kauft nicht nur den Markt. Er kauft zunehmend die Indexkonzentration weniger Mega-Caps mit.“

Es könnte auch anders kommen

So mächtig die Mechanik wirkt, ihr Ausgang ist offen. Galipeau bleibt für Aktien konstruktiv und erwartet eine Verbreiterung des Marktes: Der MSCI Emerging Markets liegt dieses Jahr 25 Prozent im Plus, 14 Punkte vor dem S&P 500. Für den Welt-ETF hat das eine bittere Pointe, denn er enthält keine Schwellenländer und verpasst diese Aufholjagd, während ihm noch mehr US-Schwergewichte ins Depot wandern. Wer die Verbreiterung mitnehmen will, muss aktiv ergänzen, über Schwellenländer, Nebenwerte oder gleichgewichtete Indizes. Die Konzentration ist ein mächtiger Sog, aber kein Naturgesetz.

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Das Danaergeschenk

Bleibt die unbequeme Frage, ob am Ende überhaupt etwas Gutes im Depot liegt. Georg von Wallwitz, geschäftsführender Gesellschafter von Eyb & Wallwitz, vergleicht den Börsengang mit dem trojanischen Pferd. „An der Börse übernimmt die Rolle des Danaergeschenkes häufig das IPO“, schreibt er. Die Insider, die verkauften, kennen ihr Unternehmen besser als die Käufer und stünden mit gutem Grund auf der Verkäuferseite. In über 70 Prozent der Börsenjahre seit 1980 hätten sich Neuemissionen über drei Jahre schlechter entwickelt als der Markt.

Am SpaceX-Deal stört ihn vor allem, wer das Geld einsammelt: 78 Prozent der Erlöse flössen an frühe Investoren, an Musk selbst und an Echostar, für Wachstum blieben 18 Milliarden Dollar. Während die Indexfonds kaufen müssten, räume der Prospekt manchen Insidern das Recht ein, früher zu verkaufen als nach der üblichen Jahresfrist. Den Schluss überlässt man am besten seinem Bild: Die künstliche Verknappung der Papiere bei gleichzeitigem Kaufdruck dürfte die Aktie eine Weile tragen. „Aber dann werden sich die fortgesetzten Verkäufe der Insider wie die Schwerkraft an einer Rakete bemerkbar machen. Wenn nicht fortgesetzt neue Käufer gefunden werden, könnte es unschön enden.“

Was bleibt

Wie viel Welt steckt noch im Welt-ETF? Schon heute weniger, als der Name verspricht. Und hier liegt der Unterschied zu den US-Indizes. Der S&P 500 hat sich bewusst gegen die Neulinge entschieden. Der Nasdaq-100 nimmt sie auf, sortiert das Gewicht aber nur innerhalb Amerikas neu. Der MSCI World dagegen nimmt sie ebenfalls auf und verschiebt dabei den geografischen Schwerpunkt, Schritt für Schritt, weiter in die USA. Ausgerechnet der breite Welt-ETF erweist sich damit als der durchlässigste von allen.

Die drei Börsengänge kehren diesen Trend nicht um, sie beschleunigen ihn. Doch sie tun es nicht mit einem Paukenschlag, sondern im Takt der Streubesitzfreigaben, leise und über Jahre. Für den passiven Anleger heißt das zweierlei. Kurzfristig kauft sein Welt-ETF ein paar prominente Neulinge zu einem kleineren Gewicht, als die Schlagzeilen vermuten lassen. Langfristig wächst die amerikanische Schlagseite seines Portfolios weiter, ohne dass er je eine aktive Entscheidung dafür getroffen hätte. Wer das weiß, kann gegensteuern. Wer es nicht weiß, trägt ein Klumpenrisiko, das mit jedem dieser Börsengänge zunimmt, und verlässt sich dabei auf ein Wort im Produktnamen, das die Wirklichkeit des Index längst nicht mehr beschreibt.