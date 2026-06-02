Multi-Asset-Spezialist Jörg Held
Wenn aus sieben zehn werden: SpaceX und die neue Macht der Indexmechanik
Die illustre Runde der „Magnificent Seven“ wird demnächst um drei weitere Titel ergänzt. SpaceX soll unter dem Ticker SPCX an der Nasdaq gelistet werden, mit einer Platzierung von voraussichtlich 40 bis 80 Milliarden US-Dollar und einer Unternehmensbewertung von 1,75 bis 2,0 Billionen US-Dollar. Der 12. Juni könnte damit zum Startpunkt für den größten „Friends & Family Trade“ aller Zeiten werden. Es wäre der größte Börsengang der Geschichte.