Spanien führt Immobilienaktienfonds ein

Das Mindestkapital beträgt 15 Millionen Euro. Die SOCIMI sind zur Notierung an einem organisierten Markt verpflichtet und unterliegen damit den Transparenz- und Auskunftspflichten des spanischen Börsengesetzes (Ley del Mercado de Valores). Sie müssen einmal pro Jahr mindestens 90 Prozent der Mietzinserträge und gegebenenfalls den infolge eines Immobilienverkaufs entstandenen Mehrwert an ihre Aktionäre ausschütten.Aus der im ursprünglichen Gesetzesentwurf vorgeschlagenen Steuerfreiheit wird hingegen nichts: Für die SOCIMI soll ein Sondersteuersystem gelten. Danach fällt eine pauschale Körperschaftsteuer in Höhe von 18 Prozent an.Bei deutschen Investoren kommt hier das im deutschen Reits-Gesetz verankerte Teileinkünfteverfahren zur Anwendung. Demnach wird die spanische Körperschaftssteuer von der Dividendensumme, die als Bemessungsgrundlage für die Abgeltungssteuer gilt, abgezogen. „Für Anleger, die sich an deutschen Reits beteiligen, unterliegen Investitionen in spanische Immobilien im Wesentlichen nur noch der Abgeltungsteuer“, sagt Martin Führlein, der bei Rödl & Partner für den Bereich Fonds und Real Estate zuständige Partner.Mit der Einführung spanischer Immobilienaktienfonds will die Regierung den Immobilienmarkt ankurbeln und neue – vor allem internationale – Investoren für spanische Immobilien gewinnen. Das Immobiliengeschäft war in Spanien im Zuge der weltweiten Finanzkrise stark eingebrochen