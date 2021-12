Redaktion 05.03.2014 Lesedauer: 1 Minute

Spanische Gewerbeimmobilien Wettbieten um Kredit-Paket der Commerzbank

Die Commerzbank möchte ein milliardenschweres Portfolio an spanischen Immobilienkrediten veräußern – und Großinvestoren schmieden Allianzen, um an das Paket zu kommen. So kooperiert etwa die Deutsche Bank mit Blackstone.