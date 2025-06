Spar- und Investitionsunion der EU: So kann sie klappen

In vielen europäischen Ländern horten Privathaushalte große Teile ihres Vermögens auf kaum verzinsten Bankkonten – oft aus Sicherheitsbedürfnis, manchmal aus Mangel an Alternativen oder Finanzwissen. Ein zentrales Ziel der von der EU-Kommission angestoßenen Initiative SIU (Savings and Investment Union) ist es, einen großen Teil dieses privaten Sparkapitals produktiver zu machen – und es in für Europa strategisch wichtige Unternehmen zu lenken.

Die französische Regierung hat nun eine Initiative gestartet, um eine solche Idee in die Praxis umzusetzen. Am 5. Juni 2025 findet ein öffentliches von der französischen Regierung organisiertes Treffen in Paris statt, bei welchem die final abgestimmten Rahmenbedingungen für ein entsprechendes Label vorgestellt werden sollen.

Hierzu fanden im Vorfeld in den letzten Wochen diverse Treffen auf politischer Ebene, als auch mit Vertretern aus Wirtschaft und Verbraucherschützer statt. Beachtenswert ist jedenfalls, mit welcher Geschwindigkeit Frankreich eine möglichst rasche Umsetzung dieses Vorhabens vorantreibt.

Das SIU-Projekt der EU

Die Argumente der EU sind plausibel: Es existieren ungenutzte finanzielle Mittel, während gleichzeitig Kapitalbedarf bei zukunftsrelevanten Unternehmen besteht – insbesondere bei Start-ups, wachstumsorientierten Mittelständlern und kleineren börsennotierten Unternehmen.

Während die großen börsennotierten Unternehmen relativ gute Zugangsmöglichkeiten zum Kapitalmarkt haben, leiden gerade kleine und mittlere börsennotierte Unternehmen in Europa im Vergleich zu ihren Pendants in den USA oft an erheblichen strukturellen Nachteilen: geringe Analystenabdeckung, niedrigere Handelsvolumina, fragmentierte Marktstrukturen und eine geringere öffentliche Sichtbarkeit. Diese Faktoren erschweren die Kapitalaufnahme. Auf der anderen Seite führen sie auch dazu, dass Investoren häufig Großunternehmen bevorzugen.

Auch nicht börsennotierte Unternehmen kämpfen mit Zugangsbarrieren zum Kapitalmarkt, etwa durch regulatorische Anforderungen, Informationsasymmetrien oder fehlende Exit-Kanäle für Investoren. Es besteht also über alle Unternehmensgrößen hinweg ein struktureller Verbesserungsbedarf.

Welche Produkte braucht die SIU?

Wenn man den Kapitalbedarf dieser Zielunternehmen ernst nimmt, muss man ehrlicherweise auch anerkennen, dass klassische, breit diversifizierte Indexfonds hierfür weniger geeignet sind. Denn diese orientieren sich hauptsächlich an der Marktkapitalisierung von Unternehmen: Die größten Unternehmen bekommen zwangsläufig auch die meisten Anlagegelder ab – also die Unternehmen, die ohnehin weniger unter den relativ schlechten Kapitalmarkzugangsbedingungen in Europa leiden.

Die für die EU strategisch wichtigen nicht börsennotierten oder kleineren bis mittleren KMUs, welche dringend einen besseren Zugang zum Kapitalmarkt benötigen, um ihre Geschäftsziele erreichen zu können, gehen dagegen leer aus.

Was es braucht, sind:

Ogaw-Fonds, die auf europäische Small- und Mid-Caps fokussiert sind,

Offene AIFs, die zusätzlich gezielt in nicht börsennotierte europäische Unternehmen investieren dürfen,

Klare Investitionsgrenzen, die dem Förderzweck entsprechen,

Langfristige Haltefristen für steuerliche Anreize und verlässliche Exit-Strategien gerade bei Produkten, die in nicht börsennotierte Unternehmen oder Projekte investieren.

Gleichzeitig muss festgehalten werden: Diese Fonds wären keine Massenprodukte für die breite Bevölkerung. Sie bringen strukturell höhere Risiken mit sich – sei es durch Illiquidität, schwankende Bewertungen oder längere Kapitalbindungsdauer.

Politik zwischen Ziel und Zumutung

Die logische Konsequenz: Diese Produkte eignen sich nur für Anleger mit ausreichend Risikotragfähigkeit, langer Anlageperspektive und einer hohen Diversifikation im Gesamtvermögen. In der Praxis heißt das: Es sind eher vermögende Privatanleger, nicht Kleinsparer, die als potenzielle Investoren für dieses Vorhaben in Frage kommen.

Für Kleinsparer kämen solche Produktausrichtungen nur dann in Frage, wenn über Dachfondsstrukturen viele dieser risikobehafteteren Produktausrichtungen gebündelt und damit deutlich breiter gestreut angeboten würden. Ein solches Produkt wäre gut und relativ einfach mit einem nicht geförderten globalen klassischen Investmentprodukt kombinierbar.

Genau hier beginnt der politische Zielkonflikt: Will man die „Savings and Investment Union“ ernsthaft umsetzen, müssen auch steuerliche Anreize bereitgestellt werden. Diese müssten auch vermögendere Anleger motivieren, einen Teil ihres Kapitals in Marktsegmente bereitzustellen, in die sie ohne steuerliche Förderung aktuell nicht in dem Maße investieren würden.

Fakt ist: Es existieren heute bereits EU-Nebenwertefonds, Venture-Capital-Fonds, Beteiligungsfonds. Doch der Markt entscheidet sich bisher anders – Kapital fließt eher dorthin, wo Rendite und Liquidität stimmen. Das lässt sich nicht mit moralischen Appellen ändern, sondern nur mit echten Kompensationen für die zu erwartenden Minderrenditen.

Das sehen auch die EU Kommission und insbesondere Frankreich und Italien so, die bereits ähnliche Ideen national umgesetzt haben. Frankreich wird am 5. Juni wahrscheinlich dafür werben, ein EU-Label ähnlich der in Frankreich steuerlich geförderten PEA Fonds (Plan d´Epargne en Actions) zu verankern. Privatanleger würden dann – wie es in Frankreich bereits auf nationaler Ebene geschieht – steuerliche Förderungen für solche Investments erfahren.

Dabei ist es wichtig zu verstehen, dass die EU sich zwar auf entsprechende Produktlabels einigen kann, es aber den nationalen Staaten obliegt, ob sie diese Finanzprodukte auch staatlich durch Steueranreize fördern.

PEPP-Produkt mahnendes Beispiel

Das „Pan-European Pension Product“ (kurz PEPP) ist zuvor krachend gescheitert. Aufgrund fehlender Steueranreize für die Anleger auf nationaler Ebene und eines kritisch zu bewertenden Kostendeckels gibt es –laut einem aktuellen Eiopa-Bericht – bis Ende 2024 lediglich einen Anbieter und insgesamt 7.500 Personen in ganz Europa, die sich für ein solches Produkt entschieden haben.

Ein zweites EU-Label-Produkt sollte daher dringend besser durchdacht sein.

Neuer Finanzminister Klingbeil vor echter Bewährungsprobe

Spannend wird sein, wie das neue SPD-geführte Finanzministerium reagieren wird. Die SPD dürfte sich insbesondere mit Blick auf ihre Parteibasis sehr schwer damit tun, steuerliche Anreize eher für vermögende Bürger zu entwickeln. Und wenn dies gelänge: Es sollte sichergestellt werden, dass die steuerlichen Anreize für ein SIU-Produkt insbesondere in Deutschland nicht zu Lasten dringend notwendiger Renten- und Altersvorsorgereformen gehen, welche auch nur bei entsprechender steuerlichen Förderungen gelingen können.

Ein schnelles Commitment aus dem Bundesfinanzministerium wäre wichtig. Denn wenn hierfür keine steuerlichen Anreize geschaffen werden, wird es der Wirtschaft schwerfallen, überhaupt Produkte auf den Markt zu bringen, siehe PEPP.

Ein denkbarer Weg wäre, steuerliche Begünstigungen zeitlich zu begrenzen und diese in Verbindung mit einem Infrastruktur-Sondervermögen zu stellen. Dadurch würde der reguläre Bundeshaushalt geschont und gleichzeitig ein politischer Zusammenhang mit ohnehin notwendigen Investitionen auf nationaler, aber auch europäischer Ebene hergestellt. Nach dem Prinzip: Mit relativ begrenzten Mitteln des Staats wird ein privat finanzierter Kapitalmarktstrukturwandel angestoßen. Dieser könnte wiederum wichtige EU-, aber auch deutsche Ziele unterstützen.

Finanzbildung als zweite Säule der SIU

Neben der Mobilisierung von Kapital sieht die EU-Kommission einen zweiten Grundpfeiler der SIU: die Finanzbildung. Die ehemalige Finanzkommissarin Mairead McGuinness und zuletzt auch ihre Nachfolgerin, Maria Luís Albuquerque, werben leidenschaftlich für mehr Bildungsinitiativen.

In ihrer Rede zum Moneylab Summit 2025 sagte Albuquerque: „Ich bin fest davon überzeugt, dass es von entscheidender Bedeutung ist, die Bürgerinnen und Bürger mit dem Wissen und den Fähigkeiten auszustatten, mit denen sie ihre persönlichen Finanzen verwalten können – nicht nur für das individuelle Wohlergehen, sondern auch für die Stabilität und den Wohlstand unserer Union insgesamt.“ Ein starkes Bekenntnis.

Doch auch hier muss ein pragmatischer Weg gefunden werden. Finanzbildung muss nicht sofort ein neues Schulfach werden – aber sie muss in den Schulalltag eingebettet werden können.

Statt auf föderale Zersplitterung zu warten, könnte eine zentral entwickelte Bildungsplattform unter EU-Rahmenbedingungen eine Lösung sein: Ein interdisziplinäres Fachgremium – bestehend etwa aus Hochschulexperten, Finanzpraktikern, Verbraucherschützern und Vertretern der Kultusministerien – könnte den Lehrplan entwickeln.

EU-Fördergelder könnten helfen, solche Inhalte etwa als freiwilliges AG-Angebot in Schulen zu verankern – und somit flächendeckend und niedrigschwellig in ganz Europa verfügbar zu machen. Auch hier gilt: Nicht jeder Jugendliche wird Finanzprofi – aber jeder sollte die Chance bekommen, grundlegende Finanzentscheidungen zu verstehen und selbstständig treffen zu können.

Guter Ansatz – unter zwei Bedingungen

Die „Savings and Investment Union“ ist ein strategisch sinnvoller Aufschlag mit Weitblick. Aber ihre Umsetzung wird an zwei Fronten entschieden: am Steuergesetz und in den Schulen Europas. Wenn es gelingt, beides sinnvoll zusammenzuführen, kann aus dieser Initiative mehr werden als ein weiteres Brüsseler Label, das der europäische Verbraucher nicht annehmen wird.

Andreas Beys ist Finanzvorstand des Kölner Dachfondshauses Sauren und zudem Mitglied im Steuerausschuss des deutschen Fondsverbands BVI. Als Kolumnist für DAS INVESTMENT beleuchtet Beys Themen der Investmentfondsbesteuerung aus der Perspektive von Anlegern und Finanzberatern.