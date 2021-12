Sparinvest High Yield Value Bonds Klaus Blaabjerg verlässt Sparinvest

Klaus Blaabjerg, Manager des Sparinvest High Yield Value Bonds Fund, verlässt bald Sparinvest und nimmt drei Mitglieder seines insgesamt sechsköpfigen Renten-Teams mit. Das bestätigte eine Sparinvest-Sprecherin auf Nachfrage von DAS INVESTMENT.com. Blaabjerg und seine drei Kollegen hätten bereits im Juni gekündigt, so die Sprecherin. Sie bleiben bei Sparinvest bis Ende November beziehungsweise bis Dezember.Blaabjergs Nachfolger als Rentenchef bei Sparinvest ist Lars Purlund. Außerdem kehrt Thomas Bjørn Jensen, der zwischenzeitlich andere Produkte managte, in das Rententeam zurück. Mehrere Neueinstellungen seien ebenfalls geplant, so die Sparinvest-Sprecherin. Erst in der vergangenen Woche bescheinigte die Rating-Agentur Telos dem Sparinvest High Yield Value Bonds „höchste Qualitätsstandards“ - ohne den bevorstehenden Wechsel mit auch nur einer Silbe zu erwähnen. Das Analysehaus hält an seiner Bewertung fest. "Wir arbeiten mit Sparinvest seit Jahren im Rahmen zahlreicher Ratings vertrauensvoll zusammen und kennen daher den teamorientierten Ansatz des Hauses über mehrere Bereiche hinweg, der in einer qualitativen Beurteilung selbstverständlich seinen Einfluss zu finden hat. Ein Weggang mehrerer Teammitglieder neben den uns gegenüber erwähnten Neuaufnahmen von Analysten ins Team war zum Zeitpunkt des Ratings nicht bekannt", erklärte Telos auf Nachfrage von DAS INVESTMENT.com. Für Blaabjerg aber gebe es beim Ausscheiden einen gut eingearbeiteten Nachfolger, der den Anlageprozess fortführt.