Im April 2004 kostete ein Hotelaufenthalt den damaligen Bundesbankpräsidenten Ernst Welteke das Amt. Die Dresdner Bank hatte ihm und seiner Familie einige Tage im Berliner Adlon bezahlt, gut 7.600 Euro; die Frankfurter Staatsanwaltschaft ermittelte wegen des Verdachts der Vorteilsannahme. Verurteilt wurde Welteke nie, das Amt verlor er dennoch.



Gut zwei Jahrzehnte später wiederholt sich ein ähnliches Muster, kleiner und im Rheinland. Dirk Abel, Vorstandsvorsitzender der Stadtsparkasse Langenfeld, ist nach Recherchen des Handelsblatt Ende Juni mit sofortiger Wirkung freigestellt worden. Auslöser war eine Prüfung, wie Abel und seine Familie eine private Reise auf die Malediven finanziert haben. Die Geschäfte führt zunächst Vorstand Stefan Bettges, wie Verwaltungsratschef Gerold Wenzens dem Handelsblatt bestätigte.

Der Weg, den die Reise nahm

Zum Problem wurde nicht das Reiseziel, sondern der Weg dorthin. Abel buchte die Flüge nach eigener Darstellung nicht regulär, sondern erwarb sie über das Meilenkonto eines Dritten. Den Betrag will er bar bei Wolfgang Reppegather gezahlt haben, dem Bruder des Immobilienunternehmers Uwe Reppegather. Beide waren Geschäftspartner der Sparkasse. Über die Reise hatte das Handelsblatt zuvor berichtet: Es ging um Business-Class-Tickets und um rund 12.000 Euro in bar.

Warum ein Vorstandschef mit einem Jahresgehalt von zuletzt rund einer halben Million Euro diesen Umweg wählte, statt das Ticket regulär zu kaufen, konnte Abel nicht überzeugend erklären. Ebenso wenig, weshalb er sich auf eine Barzahlung über einen Vermittler einließ.

Strafrecht offen, Compliance im Fokus

Strafrechtlich ist der Vorgang öffentlich bislang nicht abschließend bewertet. Für die Sparkasse stand zunächst ein anderer Punkt im Mittelpunkt: die Frage, ob Abel interne Compliance-Vorgaben sachgerecht eingehalten hat. Die Stadtsparkasse beauftragte eine Kanzlei mit der Prüfung, die nach Handelsblatt-Informationen einen „nicht sachgerechten Umgang mit Compliance-Vorgaben“ feststellte. Endgültig berichten soll die Kanzlei in einer Sitzung des Verwaltungsrats im Juli; bis dahin äußert sich die Stadtsparkasse mit Verweis auf das laufende Verfahren nicht weiter.

Abel weist jeden Verdacht auf Verfehlungen zurück. Die erworbenen Meilen habe er vollständig und ausschließlich selbst bezahlt, erklärte er dem Handelsblatt zufolge. Weder der Kauf des Tickets noch die Reise hätten die Geschäftsverbindung zwischen ihm oder der Sparkasse und den Brüdern Reppegather beeinflusst.

Warum Sparkassen anfällig für Nähe sind

Die Stadtsparkasse Langenfeld ist kein privates Geldhaus, sondern eine Anstalt des öffentlichen Rechts. Trägerin ist die Stadt Langenfeld, im Verwaltungsrat sitzt die Kommunalpolitik. Mit einer Bilanzsumme von rund 1,76 Milliarden Euro, gut 200 Beschäftigten und fünf Standorten zählt sie zu den kleineren Sparkassen; nach der Sparkassenrangliste 2025 liegt sie auf Rang 258. Eine Sparkasse lebt zudem vom öffentlichen Vertrauen. Ein privater Vorteil aus dem Umfeld eines Geschäftspartners wirkt dort anders als bei einer reinen Privatbank.

Wie sehr die Nähe zu Lokalpolitik, Immobilienunternehmern und Verwaltungsräten zum Risiko werden kann, zeigt der bekannteste Präzedenzfall: die Miesbacher „Amigo-Affäre“. Über Jahre zahlte die dortige Kreissparkasse teure Reisen, Geschenke und Feiern für Vorstände und Lokalpolitiker. Ein Gericht verurteilte den früheren Sparkassenchef Georg Bromme und den damaligen Landrat und Verwaltungsratsvorsitzenden Jakob Kreidl wegen Untreue, wie unter anderem die Abendzeitung München berichtete. Der Fall zeigt, wie schnell Repräsentation und Netzwerkpflege strafrechtlich relevant werden können.

Für Langenfeld ist die strafrechtliche Frage damit nicht die einzige, womöglich nicht einmal die entscheidende. Dass keine Straftat vorliegt, heißt nicht, dass kein Problem bleibt. An der Spitze eines öffentlich-rechtlichen Instituts zählt auch, ob sich ein Vorgang sauber belegen und erklären lässt. Wie der Verwaltungsrat den endgültigen Bericht im Juli bewertet, entscheidet deshalb über Abels Zukunft an der Spitze des Hauses.