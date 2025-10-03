„Er sucht Sie/Ihn/Divers": Ein Vorstand der Sparkasse Nürnberg wirbt charmant um Führungskräfte. Die Aktion kommt gut an.

Es ist nicht die übliche Stellenausschreibung, die Matthias Wittmann auf Linkedin veröffentlicht hat. Der Firmenkundenvorstand der Sparkasse Nürnberg präsentiert sich dort in einer Anzeige, die an eine Dating-Plattform erinnert: „Er sucht Sie/Ihn/Divers", heißt es im Betreff. Gesucht wird eine Führungskraft für die Bereiche Immobilienkunden, institutionelle Kunden oder Treasury.

Die Form mag ungewöhnlich sein, der Hintergrund ist es nicht. Auch deutsche Sparkassen kämpfen mit dem Fachkräftemangel – besonders in Spezialgebieten wie dem Immobiliengeschäft oder der Betreuung institutioneller Kunden. Klassische Rekrutierungswege stoßen zunehmend an ihre Grenzen.

Vom Private Banking zum Vorstand

Wittmann selbst verkörpert die klassische Sparkassen-Karriere: Vom Private-Banking-Berater bei der Sparkasse Bamberg über die Firmenkundenbetreuung zum stellvertretenden Vorstandsmitglied der Sparkasse Landsberg-Dießen. 2016 wurde er Vorstandsmitglied der Sparkasse Neumarkt-Parsberg, seit August 2022 verantwortet er das Firmenkundengeschäft der Sparkasse Nürnberg.

„Mit mir kann man über alles reden, Urlaub, Familie, grillen, Zinsen, Term-Sheets oder einfach über Gott und die Welt“, schreibt Wittmann in seiner Anzeige. Die Mischung aus Lockerheit und Fachkompetenz soll potenzielle Kandidaten ansprechen, die sich von standardisierten Stellenanzeigen nicht mehr erreichen lassen.

Das Angebot ist konkret: Dienstwagen, finanzielle Fürsorge („Finanziell kümmere ich mich gut um dich“) und regelmäßige Gespräche im Jour-Fix werden versprochen. Auch Kontakte zu ehemaligen Mitarbeitern könnten vermittelt werden – ein transparenter Ansatz, der zeigt: Die Sparkasse scheint nichts zu verbergen zu haben.

Symptom eines Branchenproblems

Die ungewöhnliche Recruiting-Aktion zeigt die Herausforderungen deutscher Regionalbanken. Während Großbanken und globale Finanzkonzerne mit internationalen Karriereperspektiven und höheren Gehältern locken können, müssen viele Sparkassen mit anderen Argumenten punkten: Work-Life-Balance, regionale Verwurzelung und flachen Strukturen.

Ob Wittmanns Linkedin-Offensive erfolgreich sein wird, bleibt abzuwarten. Fest steht jedoch: Die Aktion kommt an. Knapp 24 Stunden nach Veröffentlichung hat Wittmann bereits 2.000 Likes für seinen Post gesammelt. „Mega Idee“, heißt es darunter. Und auch: „Das ist einer der besten Job-Angebote/Stellenausschreibungen, die ich seit langem gelesen habe.“

Hier geht es zur Stellenanzeige der Sparkasse Nürnberg