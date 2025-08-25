Ein Sparkassenberater aus Schweinfurt lebte luxuriös – auf Kosten seiner Kunden. Das Urteil offenbart kriminelle Energie und fatale Sicherheitslücken bei der Sparkasse.

Es waren die schönen Dinge des Lebens, die ihn verrieten. Ein persönlicher Fitnesstrainer, das eigene Tonstudio im Garten, regelmäßige Flüge nach Marbella alle vier bis fünf Wochen – für einen Sparkassenberater aus Schweinfurt war das ein auffallend luxuriöser Lebensstil. Zu auffällig, wie sich herausstellen sollte. Denn hinter der glänzenden Fassade verbarg sich ein jahrelanger Betrug.

Nach rund zweieinhalb Wochen Verhandlung verurteilte das Landgericht Schweinfurt den 58-jährigen ehemaligen Anlageberater der Sparkasse Schweinfurt-Haßberge zu fünf Jahren Haft. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Mann zehn überwiegend ältere Kunden systematisch um insgesamt 1,5 Millionen Euro betrogen hatte. Darüber berichtete unter anderem der „Bayerische Rundfunk“.

System des Missbrauchs

Das Vorgehen des Bankers war ebenso simpel wie verwerflich: Er nutzte das über Jahre gewachsene Vertrauen seiner Kunden aus, um sie um ihre Ersparnisse zu bringen. Die Beträge bewegten sich zwischen 8.000 und 614.600 Euro pro Opfer. In 317 dokumentierten Einzeltaten übergaben die Anleger dem Mann Bargeld in Tranchen zwischen 700 und 25.000 Euro.

Der Berater hatte seinen Kunden versprochen, ihr Geld „gewinnbringend“ oder „an der Steuer vorbei“ anzulegen. Statt Wertpapiere zu kaufen, finanzierte er jedoch seinen eigenen Luxus.

Die Ermittlungen förderten ein erschreckendes Bild zutage: Rund 190.000 Euro hatte er allein in den letzten zehn Jahren für Spanienreisen ausgegeben. In seinem Appartement in Marbella stellten Polizeibeamte bei einer Durchsuchung 300.000 Euro Bargeld, hochwertige Einrichtungsgegenstände, Kunstwerke, Uhren und teure Weine sicher.

„Ausgenommen wie Weihnachtsgänse“

Die Vorsitzende Richterin fand in der Urteilsbegründung drastische Worte: Der Angeklagte habe seine Opfer finanziell „ausgenommen wie Weihnachtsgänse“. Er habe ein bis zu 30 Jahre währendes Vertrauensverhältnis zu seinen Kunden missbraucht und sie bis zum wirtschaftlichen Bankrott geschädigt. Bei einigen Opfern sei die komplette Altersvorsorge vernichtet worden.

Unter Tränen zeigte sich der 58-Jährige in seinen Schlussworten reumütig: „Ich habe Mist gebaut und ich will es wiedergutmachen“, sagte er vor Gericht. Die Verteidigung hatte eine Freiheitsstrafe von „knapp über vier Jahren“ gefordert, die Staatsanwaltschaft acht Jahre. Das Gericht entschied sich für die Mitte: fünf Jahre Haft.

Systemische Schwächen bei der Sparkasse

Doch das Urteil wirft auch ein kritisches Licht auf die Kontrollmechanismen der Sparkasse selbst. Sowohl die Richterin als auch die Staatsanwaltschaft übten deutliche Kritik am Institut. Es habe „sehr verwundert“, dass Bargeldauszahlungen ohne nochmalige Prüfungen an der Kasse einfach hätten stattfinden können, so die Richterin. Die zu geringen Sicherheitshürden der Sparkasse hätten das betrügerische Vorgehen erst ermöglicht.

Diese Kritik trifft einen wunden Punkt. Dass ein Berater über Jahre hinweg Kunden dazu bringen konnte, größere Bargeldbeträge abzuheben und ihm zu übergeben, ohne dass interne Warnsysteme anschlugen, offenbart erhebliche Defizite in der Betrugsprävention.

Weg zur Wiedergutmachung

Um den Schaden zu begleichen, sollen das Haus des Verurteilten in Schweinfurt und sein Ferienappartement in Spanien verkauft werden. Mit dem Erlös sollen die Betrugsopfer zumindest teilweise entschädigt werden. Zudem muss der Mann damit rechnen, dass auch seine Rente bis zur Pfändungsfreigrenze gestrichen wird, um weitere Entschädigungen zu leisten.