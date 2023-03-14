Finanzmärkte
So belastet die Zinswende die Sparkassen
Kundeneinlagen Wie die Zinswende die Sparkassen belastet - und was das mit der SVB-Pleite zu tun hat
Die Pleite der Silicon Valley Bank traf die Finanzbranche ins Mark. Während in den USA Präsident Joe Biden himself vor die Mikrofone trat, um die Sicherheit der Einlagen zu garantierten, rauschten in Europa viele Bankaktien in den Keller. Für die zinssensitive Commerzbank betrug das Minus zum Wochenauftakt rund 10 Prozent, der Stoxx Europe 600 Banks ETF verlor auf Wochensicht 11,4 Prozent.
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