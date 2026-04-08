L&G holt Justin Heimer von der Sparkasse Freiburg. Er übernimmt eine neu geschaffene Stelle im digitalen ETF-Vertrieb.

Justin Heimer ist seit dem 1. April Business Development Manager bei L&G. Die Position ist neu geschaffen. Heimer soll den digitalen ETF-Vertriebskanal des Asset Managers betreuen und die Zusammenarbeit mit europäischen Digitalplattformen sowie Geschäftskunden intensivieren. Er berichtet an Patrik Hanser, Leiter Wholesale Deutschland und Österreich.

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Heimer war zuletzt sechs Jahre bei der Sparkasse Freiburg tätig als Finanzberater mit Schwerpunkt auf der Betreuung vermögender Kunden. Er begleitete dort auch die Einführung eines digitalen Beratungscenters. Ausgebildet zum Finanzassistenten, schloss er anschließend ein Studium an der Hochschule für Finanzwirtschaft & Management in Bonn mit dem Bachelor of Arts in Banking & Sales ab.