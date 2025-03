Autorisieren Sie sich über Google in dem gerade geöffneten Tab/Popup.

Eine Gemeinsamkeit haben jedoch alle befragten Institute: Die konkreten Regelungen orientieren sich stark an den jeweiligen Tätigkeiten. „Es liegt in der Natur der Aufgaben, dass der Anteil des mobilen Arbeitens in den Betriebsbereichen höher ist als in den Vertriebseinheiten“, heißt es vonseiten der Kreissparkasse Köln.

Das bestätigt auch die Frankfurter Sparkasse. Die durchschnittliche Quote mobilen Arbeitens liege unternehmensweit bei etwa 30 Prozent – „naturgemäß ist die Quote im Betrieb etwas höher, im Vertrieb etwas niedriger“, berichtet das Institut.

Die Homeoffice-Regelungen der Sparkassen im Überblick

Sparkasse Mindestpräsenz Max. Homeoffice-Tage Workation möglich Hamburger Sparkasse 50 Prozent ca. 125 Tage/Jahr keine Angaben Stadtsparkasse München 60 Prozent ca. 100 Tage/Jahr wird geprüft Frankfurter Sparkasse 50 Prozent ca. 125 Tage/Jahr keine Angaben Kreissparkasse Köln keine variiert nach Team keine Angaben Sparkasse Köln-Bonn 60 Prozent ca. 100 Tage/Jahr keine Angaben Sparkasse Pforzheim Calw 60 Prozent ca. 100 Tage/Jahr Nein Sparkasse Hannover 40 Prozent ca. 150 Tage/Jahr Nein Ostsächsische Sparkasse 60 Prozent ca. 100 Tage/Jahr keine Angaben

Digitale Beratung im Fokus

Die Institute haben sich längst auf die neue, hybride Arbeitswelt eingestellt. Die Sparkasse Köln-Bonn betont: „Unabdingbar für erfolgreiches mobiles Arbeiten ist aus unserer Sicht in erster Linie eine gut eingeführte Technik, die stabil funktioniert und verlässlich regelmäßigen Austausch in Teams oder Projekten auch in Remote-Arbeit ermöglicht.“

Auch die Kundenberatung wurde angepasst. „Unsere Kundinnen und Kunden haben selbstverständlich unverändert die Möglichkeit, ihre Beraterin oder ihren Berater in unseren Filialen vor Ort zu treffen oder auf Wunsch auch von zu Hause aus per Video- und Textchat, Telefon und E-Mail zu erreichen“, erläutert die Kreissparkasse Köln.

Die Sparkasse Pforzheim Calw hat sogar ein eigenes digitales Beratungscenter gegründet. „Die Digitalisierung von Bankprodukten und Services wird von den allermeisten Kundinnen und Kunden als komfortabel und schneller wahrgenommen und in den vergangenen Jahren immer intensiver genutzt“, so die Erfahrungen bei der Sparkasse Köln-Bonn.

Neue Herausforderungen für Führungskräfte

„Es ist herausfordernder als bisher, Bindung herzustellen“, berichtet die Sparkasse Hannover von ihren Erfahrungen mit hybriden Teams. Das Institut hat festgestellt, dass die Anforderungen an Führung sich grundlegend geändert haben. „Es erfordert spezielle Fähigkeiten und Techniken, um ein hybrides Team gut zusammenzuhalten und auch rechtzeitig mitzubekommen, wenn es mal irgendwo klemmt.“

Bei der Ostsächsischen Sparkasse hat man festgestellt, dass Präsenztermine „bei Workshops, Teambuildingmaßnahmen und Formaten, bei denen ein hohes Maß an Kreativität gefragt ist, besser funktionieren“.

Workation noch die Ausnahme

Im Gegensatz zu vielen Asset Managern sind die Sparkassen beim Thema Workation – also dem mobilen Arbeiten aus dem Ausland – noch zurückhaltend. Die meisten Institute bieten diese Möglichkeit bisher nicht an. „Das Angebot, auch aus dem Ausland mobil zu arbeiten wird aktuell geprüft“, heißt es von der Stadtsparkasse München stellvertretend für viele. Stattdessen setzen die Institute auf andere flexible Arbeitszeitmodelle wie Teilzeit, Sabbaticals, Führung in Tandems und zusätzliche Urlaubstage, um den gestiegenen Bedürfnis nach einer besseren Work-Life-Balance Rechnung zu tragen.

Attraktiver Arbeitgeber durch Flexibilität

Die Möglichkeit zum mobilen Arbeiten ist dennoch zu einem wichtigen Faktor im Wettbewerb um Talente geworden. „Wir registrieren in Einstellungsgesprächen weiter zunehmend den Wunsch nach flexiblem und selbstbestimmtem Arbeiten“, berichtet die Kreissparkasse Köln. Die Haspa betont, dass ihre neue Zentrale im Deutschlandhaus mit moderner Arbeitswelt und Top-Technik sie „als Arbeitgeber noch attraktiver“ mache.

Dabei zeigt sich: Die meisten Institute setzen auf einen ausgewogenen Mix aus Präsenz und Remote Work. „Bei aller Flexibilität ist es uns gleichfalls wichtig, dass durch Präsenztage soziale Kontakte gepflegt werden und insbesondere bei fordernden Themen auch persönliche Gespräche und Diskussionen ermöglicht werden“, betont die Kreissparkasse Köln.

Büroflächen bleiben meist erhalten

Anders als viele Unternehmen haben die meisten Sparkassen ihre Büroflächen bisher nicht oder nur moderat reduziert. „Jedem Mitarbeitenden steht ein Arbeitsplatz vor Ort zur Verfügung“, berichtet etwa die Sparkasse Pforzheim Calw.

Einige Institute wie die Sparkasse Hannover haben allerdings auf Desksharing umgestellt. „Wir halten für 80 Prozent der Mitarbeitenden je Abteilung auf der Abteilungsfläche Arbeitsplätze vor. Darüber hinaus gibt es Ausweichplätze. Dieses Modell funktioniert sehr gut“, so das Institut.

Positive Bilanz nach der Pandemie

Die grundsätzliche Bilanz der Institute fällt positiv aus. „Die Erfahrungen aus der Corona-Zeit haben gezeigt, dass dezentrales Arbeiten die Produktivität keinesfalls einschränkt, sondern eher fördert“, resümiert die Frankfurter Sparkasse.

Besonders interessant: Bei manchen Instituten nutzen die Mitarbeiter die Möglichkeiten zum mobilen Arbeiten gar nicht voll aus. „Da wir in unsere Standorte auch viel Herzblut fließen lassen, kommen unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gern ins Büro, sodass – trotz der Option auf mobiles Arbeiten – nicht mal alle Mitarbeiter, die könnten, die möglichen 40 Prozent ausschöpfen“, berichtet die Ostsächsische Sparkasse Dresden.

Faktenbox: Die befragten Sparkassen im Überblick

Sparkasse Standorte Mitarbeiter Geschäftsvolumen Frankfurter Sparkasse 41 1.500 23,3 Mrd. Euro Hamburger Sparkasse 100 4.400 56,5 Mrd. Euro Sparkasse Hannover 72 1.900 20 Mrd. Euro Kreissparkasse Köln 92 3.300 29,8 Mrd. Euro Sparkasse Köln-Bonn 86 3.500 28,5 Mrd. Euro Stadtsparkasse München 45 2.300 22,9 Mrd. Euro Ostsächsische Sparkasse 78 1.600 keine Angaben Sparkasse Pforzheim Calw 78 1.869 17,7 Mrd. Euro

Flexible Modelle mit klaren Grenzen

Die Erhebung macht deutlich: Die Sparkassen-Finanzgruppe hat den durch Corona beschleunigten Wandel der Arbeitswelt fest vollzogen. Anders als viele internationale Großbanken, die ihre Mitarbeiter wieder verstärkt ins Büro zurückbeordern, setzen die öffentlich-rechtlichen Institute auf flexible Modelle – wenn auch mit klaren Grenzen.

Die Institute gewähren ihren Mitarbeitern einerseits große Flexibilität beim mobilen Arbeiten, achten aber gleichzeitig darauf, dass der persönliche Kontakt nicht zu kurz kommt. „Es ist uns wichtig, als Arbeitgeber auf die individuellen Bedürfnisse unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einzugehen“, fasst die Ostsächsische Sparkasse Dresden zusammen, was für viele Institute gilt.

Eine Rückkehr zur alten Präsenzkultur scheint damit ausgeschlossen. „Wir sehen bei uns aktuell ein gutes Angebot für die Mitarbeitenden, mobiles Arbeiten und Homeoffice wahrzunehmen“, erklärt die Sparkasse Köln-Bonn stellvertretend. Konkrete Änderungen strebe man derzeit nicht an – wohl aber die kontinuierliche Weiterentwicklung der hybriden Arbeitswelt.

Folgende Sparkassen wurden angefragt, haben sich aber nicht an der Umfrage beteiligt: Mittelbrandenburgische Sparkasse, Stadtsparkasse Düsseldorf