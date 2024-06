Wer sich auf die Prüfung als zertifizierter Finanzplaner vom Financial Planning Standards Board (FPSB Deutschland) vorbereiten möchte, kann das jetzt auch im Universum der Sparkassen tun: Die in Bonn ansässige Hochschule für Finanzwirtschaft & Management (HFM) ist neuerdings akkreditierter Ausbildungsträger.

Die Fachhochschule der Sparkassen-Finanzgruppe hat ein eigenes Financial-Planning-Programm aufgelegt, das zu den zweistufig angelegten Abschlüssen Financial Consultant (HFM) und Financial Planner (HFM) führt. Die Abschlüsse dienen der Vorbereitung auf eine Zertifizierung zum vom FPSB Deutschland anerkannten EFPA European Financial Advisor EFA beziehungsweise zum Certified Financial Planner (CFP).

„Wir freuen uns sehr, dass nun auch die Sparkassen-Finanzgruppe durch die Akkreditierung des Studiengangs signalisiert, dass sich die Investition in die Ausbildung der Beraterinnen und Berater langfristig lohnt“, sagt Rolf Tilmes, Vorstandschef des FPSB Deutschland. Der jetzt abgeschlossene Akkreditierungsprozess habe insgesamt zwei Jahre in Anspruch genommen. „Damit sind nun alle großen Ausbildungsinstitute der Branche vertreten“, betont Tilmes.

Neben der Sparkassen-Gruppe bieten außerdem die EBS Executive School der EBS Universität für Wirtschaft und Recht, die Frankfurt School of Finance & Management, die MLP Corporate University (CU) sowie die Akademie Deutscher Genossenschaften ADG entsprechende Ausbildungsgänge an.

Über den FPSB Deutschland

Der als Verein organisierte FPSB Deutschland ist Teil des globalen FPSB-Netzwerks, das in 27 Mitgliedsländern vertreten ist und mehr als 223.000 Zertifikatsträger umfasst. Ziel des FPSB ist es, weltweite Standards für eine gewissenhafte Finanzplanung zu etablieren.

Mitte der Woche hatte der FPSB Deutschland gerade die Zertifizierung von 60 Personen – einige erwarben zeitgleich mehrere Zertifikate – und den Zugang von 46 Neumitgliedern zum FPSB-Netzwerk vermeldet.