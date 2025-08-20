Sparkassen-Vorstände verdienen im Median mehr als doppelt so viel wie andere öffentliche Manager. Das zeigt die aktuelle „Public-Pay-Studie 2025“.

Gäbe es diese beiden Sparkassen-Vorstände wirklich, würden sie wohl überdurchschnittlich verdienen.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt und Cookies von diesen Drittplattformen gesetzt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

An dieser Stelle finden Sie externen Inhalt, der unseren Artikel ergänzt. Sie können sich die externen Inhalte mit einem Klick anzeigen lassen. Die eingebundene externe Seite setzt, wenn Sie den Inhalt einblenden, selbstständig Cookies, worauf wir keinen Einfluss haben.

Sparkassen-Vorstände verdienen mit 402.000 Euro im Median mehr als doppelt so viel wie Manager bei anderen öffentlichen Unternehmen. 91 Vorstände erhalten über eine Million Euro Jahresgehalt. Das zeigt die aktuelle „Public-Pay-Studie 2025“ der Zeppelin-Universität Friedrichshafen.

Die fünf wichtigsten Erkenntnisse der Public-Pay-Studie

1. Sparkassen-Vorstände liegen mit 402.000 Euro Jahresgehalt an der Spitze

Die Vorstandsmitglieder bei Sparkassen verdienten 2023 im Median 402.000 Euro – mehr als doppelt so viel wie der Durchschnitt anderer öffentlicher Unternehmen (172.000 Euro) und 12.000 Euro mehr als bei der Vorjahres-Auswertung. Damit sind sie die Topverdiener im öffentlichen Sektor, noch vor Vorstandsmitgliedern bei Flug- und Seehäfen (330.000 Euro) oder Stadtwerken (256.000 Euro).

2. Große Gehaltsunterschiede je nach Institutsgröße

Die Bandbreite innerhalb der Sparkassen ist enorm: In kleineren Häusern mit weniger als 226 Beschäftigten liegt das durchschnittliche Jahresgehalt der Führungskräfte bei 294.000 Euro, in großen Instituten mit mehr als 678 Beschäftigten sind es 547.000 Euro.

3. Vorständinnen verdienen mehr als ihre männlichen Kollegen

Ein überraschender Befund: Während Vorständinnen im Median 498.000 Euro erhielten, bekamen ihre männlichen Kollegen 400.000 Euro. Das ist branchenübergreifend ungewöhnlich – im Schnitt aller öffentlichen Sektoren verdienen Frauen in Spitzenpositionen mit 149.000 Euro deutlich weniger als Männer (177.000 Euro).

4. 91 Vergütungsmillionäre bei den großen Sparkassen

Bei den 80 größten Sparkassen gab es 2023 immerhin 91 Vorständinnen und Vorstände, die eine Million Euro und mehr verdienten. Im Jahr zuvor waren es sogar 99 Spitzenverdiener. Häufig hängt dies mit üppigen Pensionszusagen zusammen – bei der Sparkasse Reutlingen machten die jährlichen Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen beispielsweise 62 Prozent der siebenstelligen Gesamtvergütung aus.

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Jetzt Anmelden Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

5. Wissenschaftler fordert mehr Transparenz

„Im Branchenvergleich, zum Beispiel im Verhältnis zu großen Energieversorgungsunternehmen und Stadtwerken, liegt die Vergütung bei Sparkassenvorständen auffällig hoch“, sagt Studienautor Ulf Papenfuß von der Zeppelin-Universität. Er sieht Transparenz als „wesentlichen Faktor für Vertrauen in den Staat und öffentliche Institutionen“.

Sparkassenverband wehrt sich

Der Deutsche Sparkassen- und Giroverband (DSGV) findet den Vergleich mit anderen öffentlichen Unternehmen laut Handelsblatt „irreführend“. „Aussagefähige Vergleiche lassen sich nur innerhalb einzelner Berufsgruppen treffen“, argumentiert der Verband. Sparkassen stünden auf allen Ebenen im Wettbewerb mit anderen Banken um die fähigsten Köpfe.

Methodik der Studie

Für die Untersuchung wurden die 2023 gezahlten Gehälter von mehr als 7.000 öffentlichen Unternehmen unterschiedlicher Branchen geprüft. Die Berechnung für den Durchschnittswert bei den Sparkassen beruht auf den Vergütungsangaben für gut 500 Personen. Die Studie erfasst allerdings nicht die oft umstrittenen Pensionszusagen, die einen erheblichen Teil der Gesamtvergütung ausmachen können.

Sparkassen punkten bei Nachwuchskräften

Die attraktiven Gehälter in der Sparkassen-Finanzgruppe machen sich vielleicht auch bei der Nachwuchsgewinnung bemerkbar: Für das Ausbildungsjahr 2024/2025 meldete die Gruppe 6.838 Neueinstellungen – bei einem Anstieg der Bewerberzahlen um 27 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, wie eine Auswertung vom Dezember 2024 zeigt. Mehr als die Hälfte aller Bankkaufleute in Deutschland absolviert ihre Ausbildung bei der Sparkassen-Finanzgruppe.