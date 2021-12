Redaktion 02.02.2018 Lesedauer: 1 Minute

Sparkassenpräsident Helmut Schleweis „Provisionsbasierte Beratung muss möglich bleiben“

Verbraucher sollen keinen Eintritt in Form eines Honorars bezahlen müssen, wenn sie sich an einen Finanzberater wenden, forderte Sparkassenpräsident Helmut Schleweis in einer Rede anlässlich des Dekabank-Jubiläums. Warum Schleweis provisionsbasierte Beratung für unverzichtbar hält.