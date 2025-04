Autorisieren Sie sich über Google in dem gerade geöffneten Tab/Popup.

Autorisieren Sie sich über LinkedIn in dem gerade geöffneten Tab/Popup.

Warum nur an der Oberfläche kratzen? Tauchen Sie tiefer ein mit exklusiven Interviews und umfangreichen Analysen. Die Registrierung für den Premium-Bereich ist selbstverständlich kostenfrei.

In turbulenten Börsenzeiten äußern vornehmlich Nicht-Investoren häufig Zweifel an der Sicherheit von Geldanlagen in ETFs und Aktien. Ihrer Meinung nach sei es zu riskant, wenn der Staat in solche Anlageformen investiere, um die Altersvorsorge der Bevölkerung langfristig abzusichern.

Die private Altersvorsorge ist im Jahr 2025 wichtiger denn je. Ein Blick auf die Fakten macht deutlich, warum: Bis 2060 wird die Rentenlücke auf 9,5 Prozent des Durchschnittsentgelts anwachsen , wie Berechnungen des Munich Center for the Economics of Aging (MEA) zeigen. Noch gravierender: Die Rentenreformen seit 2001 werden bereits 2030 zu 12 Prozent niedrigeren Renten führen, als es ohne diese Reformen der Fall gewesen wäre.

Doch diese Sichtweise greift zu kurz. Ein Blick auf den langfristigen Anlagehorizont zeigt, dass insbesondere breit gestreute ETF-Investments historisch gesehen ein vergleichsweise geringes Risiko aufweisen. Die Annahme, dass solche Investitionen per se unsicher seien, lässt sich bei nüchterner Betrachtung kaum aufrechterhalten.

In turbulenten Börsenzeiten äußern vornehmlich Nicht-Investoren häufig Zweifel an der Sicherheit von Geldanlagen in ETFs und Aktien. Ihrer Meinung nach sei es zu riskant, wenn der Staat in solche Anlageformen investiere, um die Altersvorsorge der Bevölkerung langfristig abzusichern.

Was hätten Anleger mit dieser durchschnittlichen Sparrate von 170 Euro monatlich über die vergangenen 10 Jahren erwirtschaften können?

Doch die Deutschen haben reagiert – und zwar mit einer bemerkenswerten Hinwendung zu ETF-Sparplänen. Die Zahlen sprechen für sich: Von nur 200.000 ETF-Sparplänen im Jahr 2014 ist die Zahl auf 9,5 Millionen Ende 2024 explodiert . Ein Wachstum von über 4.400 Prozent in zehn Jahren. Die durchschnittliche monatliche Sparrate liegt dabei bei 170 bis 175 Euro – eine Summe, die auf den ersten Blick bescheiden erscheinen mag, aber über die Jahre erstaunliches Potenzial entwickeln kann.

Das haben wir für verschiedene bekannte ETFs mit unserem Sparplan-Rechner ermittelt. Mit welchen Strategien Anleger über einen Zeitraum von 10 Jahren besonders hohe Wertzuwächse erzielen konnten und ob sich die Rentenlücke damit schließen ließe, erfahren Sie auf den folgenden Seiten.

Die Rentenlücke wurde anhand eines fiktiven Beispiels berechnet. In diesem Fall haben wir einen 40-jährigen Investor ausgewählt, der seit dem 18. Lebensjahr berufstätig ist und den deutschen Durchschnittslohn von 4.480 Euro brutto pro Monat verdient. Bei diesem Durchschnittslohn liegt die Rentenlücke bei circa 1.200 Euro pro Monat.

Um zu errechnen, für wie viele Monate die Rentenlücke mit einem Sparplan geschlossen werden kann, haben wir die Wertsteigerungen des jeweiligen ETFs über die vergangenen 10 Jahre ausgerechnet – bei einer Sparsumme von monatlich 170 Euro. Beim FTSE All-World wären das zum Beispiel 31.917 Euro, die wir dann durch 1.200 Euro geteilt haben. Damit würde das Geld reichen, um die Rentenlücke für 26 Monate zu schließen. Mögliche Steuerabgaben wurden aufgrund unterschiedlich hoher Abgaben (Kirchensteuer) bei diesem Beispiel nicht beachtet.

Wichtig zu beachten ist jedoch: Unser Anleger ist noch jung und hat zum Ansparen noch mehr als die zehn Jahre in unserem Beispiel Zeit. Wie viel ein Sparplan über 15 Jahre eingebracht hätte, können Sie hier nachlesen.

Vanguard FTSE All-World ETF

Der FTSE All-World von Vanguard konnte in den vergangenen 10 Jahren eine Rendite von rund 5,5 Prozent pro Jahr erzielen. Für Anleger, die in diesem Zeitraum monatlich 170 Euro in diesen ETF gespart haben, entwickelte sich aus der investierten Summe von 20.570 Euro fast 32.000 Euro. Damit könnte der Investor seine Rentenlücke für 26 Monate schließen.

Der FTSE All-World ETF erreichte eine jährliche Rendite von 5,5 Prozent. © DAS INVESTMENT

Die erwartete Rendite des FTSE All-World für die kommenden 10 Jahren liegt laut unseres Sparplan-Rechners über der Kurssteigerung der vergangenen Jahre. Mit 69 Prozent bis 2035 liegt die Wertsteigerung bei gleicher monatlicher Sparrate von 170 Euro circa 2.500 Euro über dem Wert der vergangenen 10 Jahre.

Um zukünftige Preisbewegungen zu modellieren, setzen wir die Monte-Carlo-Simulation mit Normalverteilung ein. Dabei greifen wir auf historische Daten seit der Auflage des Finanzinstruments zurück.

Vanguard S&P 500 ETF

Der S&P 500 hingegen schlägt seinen Vorgänger. Mit einem Wertzuwachs von fast 8 Prozent pro Jahr sorgte der ETF in den vergangenen 10 Jahren fast für stabile Wertsteigerung. Bei einer monatlichen Sparrate von 170 Euro wären aus 20.570 Euro mehr als 36.800 Euro geworden. Der S&P 500 hätte Investoren deutlich ruhiger schlafen lassen. Mit der Sparrate von 170 Euro über 10 Jahre würden sich 30 Monate Rentenlücke schließen lassen.

Die Performance des S&P 500 leidete vor allem unter den ersten 100 Tagen von Trumps zweiter Amtszeit. © DAS INVESTMENT

Und auch die Prognose für die kommenden 10 Jahre schaut vielversprechend aus. Mit einer Wertsteigerung von 100 Prozent in diesem Zeitraum rentiert sich das Investment in den S&P 500 allemal.

iShares Core Dax (R) ETF

Beim ETF auf den Deutschen Aktienindex (Dax) fiel die Rendite in dem gleichen Zeitraum überraschend höher aus als beim FTSE All-World. In den vergangenen 10 Jahren erwirtschaftete der ETF unter gleichen Voraussetzungen 58 Prozent Rendite (5,8 Prozent pro Jahr). Die Rentenlücke wäre mithilfe des Dax ETF also für 27 Monate geschlossen worden.

Rund 5,8 Prozent pro Jahr erwirtschaftete der Dax in den letzten 10 Jahren. © DAS INVESTMENT

Ein Blick nach vorne verbessert die Renditeaussichten für Anleger nicht. In den folgenden 10 Jahren wird lediglich ein Wachstum von 16 Prozent erwartet. Grund dafür könnte die schwere wirtschaftliche Lage sein, in der sich Deutschland derzeit befindet.

iShares Nasdaq 100 ETF

Der Gewinner der vergangenen 10 Jahren ist der Technolgie-ETF Nasdaq-100. 121 Prozent Kurssteigerung in 10 Jahren sprechen für sich. 12,1 Prozent Kurssteigerung pro Jahr ist auf dem ETF-Markt in diesem Zeitraum in unserer Vergleichsgruppe ungeschlagen. Der Nasdaq-100-ETF hätte für 38 Monate die Rentenlücke schließen können.

Der Nasdaq ETF hat sich in den vergangenen 10 Jahren mehr als verdoppelt. © DAS INVESTMENT

Und auch die Zukunftsaussichten sind sehr vielversprechend. Die Prognose beläuft sich im Fall des Nasdaq-100-ETF auf 152 Prozent Wertzuwachs über die kommenden zehn Jahre.

Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield ETF

Der dividendenstarke FTSE All-World High Dividend Yield ETF kommt auf eine Wertsteigerung von 42 Prozent in den vergangenen 10 Jahren. Mit einer Wertsteigerung von circa 9.000 Euro wäre die Rentenlücke in dem Fall für etwa 24 Monate geschlossen.

Der FTSE All-World High Dividend ETF sorgte für eine Kurssteigerung von 42 Prozent. © DAS INVESTMENT

Die Prognose des Dividenden-ETFs beläuft sich auf einen ähnlichen Wert wie die tatsächliche Rendite der vergangenen 10 Jahre. Anleger dürfen mit einer Rendite von 4 Prozent pro Jahr rechnen.

iShares Core MSCI Europe ETF

Der ETF mit Fokus auf europäische Unternehmen sorgte für eine durchschnittliche Kurssteigerung von 4,5 Prozent pro Jahr. Die Rentenlücke wäre durch das Ersparte für 24 Monate voll geschlossen gewesen.

Der MSCI Europe erwirtschaftete eine jährliche Durchschnittsrendite von 4,5 Prozent. © DAS INVESTMENT

Die Prognose für die nächsten 10 Jahre ergibt dabei einen ähnlichen Wert. Anleger können mit einem Wertzuwachs von 44 Prozent in diesem Zeitraum rechnen.

Amundi MSCI India II UCITS ETF

Der MSCI India II von Amundi sorgt für eine Wertsteigerung von 54 Prozent. Durch den Wirtschaftsboom in Indien seit der Coronapandemie investieren viele Anleger auch in den Schwellenland-ETF. Die Rentenlücke würde der ETF ebenfalls für 26 Monate schließen.

Der Indien-ETF von Amundi sorgte für einen ähnlichen Wertzuwachs wie der FTSE All-World ETF. © DAS INVESTMENT

Die Zukunftsaussichten für den ETF sind allerdings weniger gut. In den nächsten 10 Jahren wird ein Wachstum von 2 Prozent pro Jahr für diesen ETF erwartet.

HSBC MSCI China ETF

Ein Investment in den MSCI China von HSBC hätte sich in den vergangenen 10 Jahren negativ ausgewirkt. Aus 20.570 Euro wären 19.914 Euro geworden. Mit einem Wertverlust von 3 Prozent wäre das Geld auf dem Sparbuch besser angelegt gewesen.

Ein Investment in den MSCI China hätte sich in den vergangenen 10 Jahren negativ ausgewirkt. © DAS INVESTMENT

In den kommenden 10 Jahren wird beim HSBC China ETF lediglich eine Rendite von 4 Prozent erwartet.

iShares Stoxx Europe 600 Banks ETF (DE)

Der Stoxx Europe 600 Banks hätte in den vergangenen 10 Jahren ebenfalls eine Rendite von knapp über 10 Prozent pro Jahr erwirtschaftet. Mit 107 Prozent Wertzuwachs liegt der ETF nur knapp hinter dem Nasdaq. Bei gleicher Sparrate wie auch schon zuvor wären aus 20.570 Euro rund 43.000 Euro geworden. Bei diesem ETF würde es der Investor knapp 35 Monate schaffen, seine Rentenlücke zu schließen.

Der Stoxx Europe 600 Banks ETF konnte sich in 10 Jahren um 107 Prozent steigern. © DAS INVESTMENT

Bei der Prognose für die zukünftigen 10 Jahre sollten Anleger wohl eher die Finger vom besagten ETF lassen. Mit einer Wertminderung von rund 4 Prozentpunkten gegenüber des zuvor betrachteten Zeitraums würden Investoren circa 1.000 Euro der eingesetzten Summe verlieren.

iShares MSCI Japan ETF

Mit 26 Prozent gehörte der MSCI Japan eher zu den schwächeren ETFs der letzten 10 Jahre. Weniger als 3 Prozent pro Jahr verdeutlichen die geringe Wertsteigerung im Vergleich zu anderen ETFs. Die Rentenlücke würde sich damit lediglich 21 Monate schließen lassen.

Der MSCI Japan konnte sich in 10 Jahren um 26 Prozent steigern. © DAS INVESTMENT

Die Aussichten für den MSCI Japan für die kommenden 10 Jahren sehen ähnlich aus. Prognostiziert sind lediglich 2,2 Prozent Wachstum pro Jahr.