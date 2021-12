Christian Hilmes 15.01.2016 Lesedauer: 1 Minute

Sparplan-Renditen Mit diesen Top-Fonds vermehren die Deutschen ihr Geld

Per Sparplan vermeiden Investoren den weit verbreiteten Anlegerfehler, zum falschen Zeitpunkt in den Markt einzusteigen. Bei welchen Fondsgruppen das besonders sinnvoll ist und welche Produkte am besten abschneiden, zeigt eine aktuelle Analyse.