Ein Albtraum vieler Anleger: Die Börsenkurse gehen direkt nach dem Einstieg in den Sturzflug und wer keine Verluste realisieren will, muss enorme Geduld aufbringen, um wieder im Plus zu landen.

Börsen-Engagement ohne Reue

Sparplan-Fondsinvestoren müssen sich vor solchen Gefahren nicht fürchten, ganz im Gegenteil: Dank des regelmäßigen Anlegens kleiner Beträge – etwa monatlich – erwerben sie in Phasen sinkender Kurse auch ihre Anteile entsprechend günstiger.

So sinkt zudem das Risiko enorm, dass Anleger bei Börsenturbulenzen enttäuscht wieder aussteigen oder bei dringendem Kapitalbedarf ihre Anteile zurückgeben müssen, wenn diese gerade weit unter dem Einstiegsniveau notieren.

Im Folgenden zeigen wir, welche Renditen mit den Fonds-Bestsellern der Finanzberater hierzulande drin sind und womit Anleger künftig rechnen können. Um die Fonds zu präsentieren, die die Absatzlisten der deutschen Berater dominieren, fragt DAS INVESTMENT regelmäßig bei Apella, BCA, Fondskonzept, Fondsnet, MLP, Netfonds, Jung DMS & Cie., DAB BNP Paribas, Fonds Finanz, FNZ Bank und Blau Direkt nach.