Investieren per Sparplan wird immer beliebter. Die Fondsgesellschaft Loys hat ermittelt, welche Erträge eine Anlage in den MSCI World über variable Zeiträume seit 1995 erwirtschaftet hätte.

Am Renditedreieck erklärt Was ein Sparplan auf den MSCI World erwirtschaftet

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Sparpläne bieten einen einfachen Zugang zu den Kapitalmärkten. Über sie lässt sich auch mit kleinen Beträgen über Jahre ein interessanter Kapitalstock aufbauen. Bei Kleinanlegern sind Sparpläne in den vergangenen Jahren zunehmend beliebter geworden.

Wer per Sparplan in Aktien investieren, lässt regelmäßig – in der Regel monatlich – einen festen Geldbetrag in ein ausgewähltes Investment fließen. Der Vorteil dieser Anlageart: Es nimmt Anlegern die Sorge, womöglich zu einem ungünstigen Zeitpunkt in den Markt einzusteigen. Das Investment streckt sich über einen langen Zeitraum und deckt damit unterschiedliche Marktphasen ab.

Renditedreieck Sparplan: So viel erwirtschaftet eine Sparplan-Anlage in den MSCI World (1995 bis 2024)

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© Loys

Zwar bietet ein Einmal-Investment auf lange Sicht in der Regel ein besseres Anlageergebnis. Denn möglichst lange investiert zu haben bedeutet auch: Der Zinseszinseffekt kann die angelegte Summe besonders wirksam vermehren. Immerhin startet der Vermögensaufbau gleich zu Beginn von einem höheren Niveau aus.

Dort, wo Anleger jedoch keine große Summe erübrigen können, sind Sparpläne eine beliebte Alternative.

Die Fondsgesellschaft Loys hat anhand des globalen Aktienindex MSCI World berechnet, welche jährliche Rendite ein Sparplan-Investment im Zeitraum 1995 bis Ende 2024 erbracht hätte. Die Y-Achse markiert dabei den Start und die X-Achse den Endzeitpunkt der Anlage. Stichtag für den Kauf ist jeweils der 1. Januar eines Jahres, für den Verkauf jeweils der 31. Dezember. Negative Ergebnisse sind gelb bis rot hervorgehoben.

Am Dreieck lässt sich ablesen: Über einen Zeitraum von mehreren Jahren sind Anleger bislang stets im Plus gelandet. Hervorstechend ungünstige Zeitpunkte für einen Aktienverkauf wären das Jahr der Dotcom-Blase 2002 und das Jahr der Finanzkrise 2008 gewesen. In der Folge hat sich der globale Aktienmarkt allerdings auch dort wieder berappelt.

Zum Vergleich: Diese Renditen hätten im selben Zeitraum Einmalanlagen in den MSCI World erbracht.

Renditedreieck Einmalanlage: So viel erwirtschaftet ein Investment in den MSCI World (1995 bis 2024)

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