Oliver Lepold 13.11.2013 Lesedauer: 1 Minute

SPD-Finanzexperte über Vermittler-Regulierung: Nein zur Provisionsdeckelung

Was hat die neue Regierung mit der Finanzmarktregulierung vor? Zum Thema „Koalitionsvertrag 2013. Was kommt auf die Vermittlerbranche zu?“ informierte der AfW Bundesverband Finanzdienstleistung. Offenbar ist die Meinungsbildung in der Politik noch nicht abgeschlossen.