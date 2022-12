Fachkräftemangel SPD und FDP streiten um Frührente

Die abschlagsfreie Rente mit 63 Jahren für besonders langjährig Versicherte scheint beliebt zu sein. Laut einer Studie des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung (BiB) machte 2021 fast jeder dritte Neurentner von dieser Möglichkeit Gebrauch. Die Deutsche Rentenversicherung zählte Ende Juli 2022 bereits 1,99 Millionen Senioren, die die abzugsfreie „Rente mit 63“ bekamen. Die Rentenkasse kostete das allein im Juli 3,4 Milliarden Euro.

7 Millionen Fachkräfte werden fehlen

Bundeskanzler Olaf Scholz will dem Trend zum vorgezogenen Ruhestand entgegenwirken. „Es gilt, den Anteil derer zu steigern, die wirklich bis zum Renteneintrittsalter arbeiten können“, erklärte Scholz gegenüber den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Das falle vielen heute schwer. Auf der anderen Seite würden bis zum Jahr 2035 sieben Millionen Fachkräfte in Deutschland fehlen, argumentiert der SPD-Politiker mit Verweis auf mehrere Studien.

Konkrete Maßnahmen um das Erwerbsleben der Bundesbürger zu verlängern nannte Scholz indes nicht. Höheres Renteneintrittsalter soll es laut dem Koalitionsvertrag nicht geben: Dort wurde eine Sicherung des Rentenniveaus vereinbart.

Mehr Kinderbetreuung, Weiterbildung und Einwanderung

Allerdings will Scholz den Arbeitsmarkt für mehrere Bevölkerungsgruppen attraktiver gestalten. So will er Ganztagsangebote in Krippen, Kitas und Schulen ausbauen, um mehr Frauen eine Erwerbstätigkeit zu ermöglichen. Darüber hinaus will er bessere Startmöglichkeiten für junge Leute schaffen und in die berufliche Aus- und Weiterbildung investieren.

„Und zusätzlich werden wir auch Einwanderung aus anderen Ländern benötigen, um unseren Wohlstand sichern zu können“, so der Bundeskanzler weiter. Scholz verteidigt das Vorhaben der Bundesregierung, die Einbürgerung in Deutschland zu erleichtern. „Wir sind längst Einwanderungsland und wollen es nun an internationale Standards angleichen“, erklärte er. In vielen Staaten erhalte man die Staatsbürgerschaft nach fünf Jahren. Das solle auch hierzulande der Fall sein, „wenn man Deutsch kann, seinen eigenen Lebensunterhalt verdient und keine Straftaten begangen hat“, so Scholz.