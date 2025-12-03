Während Industrieländer kaum noch Rendite bieten, punkten Lokalanleihen aus Schwellenländern mit attraktiven Zinsen. Ein SPDR-ETF macht sich das zunutze. Die Details.

Während die Renditen von Staatsanleihen in Industrieländern zunehmend unter Druck stehen, haben Schwellenländeranleihen im laufenden Jahr eine beeindruckende Performance hingelegt. Hier locken deutlich höhere Zinsen – und das nicht nur in US-Dollar – sondern zunehmend auch in lokaler Währung. Genau auf dieses Teilsegment des Rentenmarktes setzt der im November 2019 in Irland aufgelegte SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF (ISIN: IE00BK8JH525).

Warum lokale Anleihen ?

Lokale Währungsanleihen aus den Schwellenländern unterscheiden sich grundlegend von den klassischen Hartwährungsanleihen, die vorzugsweise in US-Dollar begeben werden. Die lokalen Anleihen spiegeln die heimische Geldpolitik der Volkswirtschaften wider und bieten zumeist höhere nominale Renditen. Zudem können Anlegerinnen und Anleger von einer breiteren Diversifikation profitieren, da die Wertentwicklung nicht nur von den globalen Zinsen, sondern auch von lokalen Faktoren wie der Inflation und dem Wechselkurs abhängt.

In den vergangenen Monaten hat sich gezeigt: Lokalwährungsanleihen der Schwellenländer gehören zu den heimlichen Gewinnern im globalen Rentenmarkt, nicht zuletzt dank einer schwächeren Entwicklung des US-Dollars und attraktiver Realrenditen.

SPDR-ETF: Streuung über rund 600 Anleihen

Der SPDR-ETF bildet die Entwicklung des Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond (EUR Hedged) Index physisch optimiert nach. Der Index umfasst liquide und auf lokale Währungen lautende Staatsanleihen mit unterschiedlichen Zins- und Währungsprofilen aus mehr als 20 Schwellenländern. Die im Index enthaltenen rund 600 Anleihen können dabei sowohl über eine fixe als auch variable Verzinsung verfügen.

Im Index finden sich Anleihen mit und ohne Investment-Grade-Rating. Derzeit verfügen mehr als 80 Prozent der Anleihen über ein Investment-Grade-Rating. Die kalkulierte Rückzahlungsrendite entspricht im Schnitt knapp 6 Prozent und die durchschnittliche Restlaufzeit der Anleihen liegt bei gut neun Jahren.

Die Ländergewichtung ist auf maximal 10 Prozent pro Land begrenzt, wodurch eine breite Diversifikation sichergestellt wird. Typische Schwergewichte sind China, Brasilien, Mexiko, Südafrika, Polen und Indonesien. Insgesamt dominieren die asiatischen Schwellenländer mit gut 60 Prozent die Gewichtung, gefolgt von Lateinamerika mit einem Anteil von knapp 20 Prozent. Weitere 20 Prozent entfallen auf den Rest der Schwellenländer-Welt, darunter auch Osteuropa und Afrika.

Um Währungsrisiken für Euro-Anleger zu minimieren, erfolgt beim SPDR-ETF eine Währungsabsicherung gegenüber dem Euro. Das Fondsvolumen beträgt rund 125 Millionen Euro, die Gesamtkostenquote (TER) liegt bei 0,60 Prozent pro Jahr.

Starke Performance mit Risiken

Das Jahr 2025 war für Schwellenländeranleihen in lokaler Währung bisher ein ausgesprochen starkes Jahr: Der SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF legte seit Jahresbeginn um gut 11 Prozent an Wert zu, auf Sicht von drei Jahren beträgt die Wertsteigerung rund 17 Prozent, was einer jährlichen Rendite von gut 5 Prozent entspricht. Die Volatilität bewegt sich dabei im mittleren Bereich um 8 Prozent, was für die Anlageklasse typisch ist.

Anleger in Schwellenländeranleihen sollten sich jedoch der Risiken bewusst sein: Neben Zinsänderungsrisiken spielen politische Faktoren und Währungsschwankungen in den einzelnen Ländern eine wichtige Rolle und können auf die Renditeentwicklung wirken. Trotz des Euro-Hedgings bleibt das lokale Zinsumfeld jedoch der entscheidende Renditefaktor.

Warum sind Schwellenländer-Anleihen jetzt interessant?

Die Kombination aus einem hohen laufenden Ertrag, dem sogenannten Carry, strukturell soliden Fundamentaldaten und einer schwachen Entwicklung des US-Dollar macht lokale Schwellenländeranleihen derzeit besonders attraktiv. Während die Renditen von Staatsanleihen in Industrieländern im Schnitt unter 3 Prozent liegen, bieten Schwellenländer im Durchschnitt nominale Zinsen von 6 bis 8 Prozent. Der SPDR-ETF profitiert also von globale Zinsdifferenzen und ermöglicht das Rentenportfolio breit zu diversifizieren.

Renditebeitrag mit reduziertem Währungsrisiko

Der SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF eignet sich für Anlegerinnen und Anleger, die höhere Renditen suchen und bereit sind, die spezifischen Risiken von Schwellenländern einzugehen. Dank des permanenten Euro-Hedgings wird das Währungsrisiko reduziert, während die Vorteile der lokalen Zinsmärkte erhalten bleiben.

Als Beimischung in global ausgerichteten Portfolios kann der ETF – gerade in Zeiten, in denen die Industrieländer kaum noch attraktive Zinsen bieten – einen wichtigen Renditebeitrag leisten.