Der S&P 500 markiert neue Allzeithochs. Welcher ETF Anlegern besonders günstig Zugang zum wichtigsten Aktienindex der Welt verschafft und was ihn ausmacht.

Die geopolitischen Risiken erwiesen sich für den S&P 500 als gut verkraftbar.

Der S&P 500 Index befindet sich mal wieder im Höhenflug und hat jüngst mit 7.178 Punkten ein neues Allzeithoch markiert. Getragen wurde die Rally in den vergangenen Wochen vor allem von einer Kombination aus überraschend starken Unternehmensgewinnen, weiterhin robustem Wirtschaftswachstum in den USA und der Hoffnung auf eine Entspannung im geopolitischen Umfeld des Nahen Ostens. Laut Reuters haben zuletzt mehr als 80 Prozent der berichtenden S&P 500 Unternehmen die Gewinnerwartungen übertroffen – ein deutliches Signal für die Ertragsstärke der US-Konzerne.

Nahost Konflikt: Belastungsfaktor mit begrenzter Wirkung

Die geopolitischen Spannungen rund um den Krieg im Nahen Osten sorgten zuletzt allerdings für eine erhöhte Volatilität an den Aktienmärkten. Dabei belasten vor allem die stark steigenden Ölpreise, in deren Folge sich vermehrt Inflationssorgen breit machen. Dennoch kehrte mit der anhaltenden Waffenruhe zwischen USA und Iran und der Aufnahme diplomatischer Gespräche wieder Zuversicht zurück, was risikobehaftete Anlagen wie Aktien begünstigt.

Für den S&P 500 erwiesen sich die geopolitischen Risiken derweil als gut verkraftbar. Verantwortlich dafür ist die hohe Gewichtung global agierender Technologie- und Dienstleistungskonzerne, denn deren Anteil macht den Index weniger abhängig von Energiepreisschocks als viele andere Märkte und Indizes.

Diese Aktien trieben die jüngste Rally

Besonders stark gefragt waren die Schwergewichte aus dem Technologie- und KI-Umfeld. Aktien wie Nvidia, Microsoft, Apple, Alphabet, Meta Platforms und Broadcom – allesamt Schwergewichte im Index - gehörten zuletzt zu den größten Kurstreibern. Nvidia profitiert dabei weiterhin von der ungebrochen hohen Nachfrage nach KI-Beschleunigern, während Microsoft und Alphabet ihre Marktstellung im Cloud- und KI-Geschäft weiter ausbauen konnten. Auch zyklische Titel aus den Bereichen Industrie, Konsum und Tourismus konnten deutlich zulegen, da Anleger auf eine anhaltend starke US-Konjunktur setzen.

10 Jahre außergewöhnliche Performance

Auf Sicht der vergangenen zehn Jahre zählt der S&P 500 Index zu den erfolgreichsten großen Aktienindizes weltweit. Im Durchschnitt erzielte der Index eine jährliche Rendite von deutlich über 10 Prozent. Die wesentlichen Treiber dieser Entwicklung waren:

starkes Gewinnwachstum der US-Unternehmen

eine hohe Innovationsdynamik, insbesondere im Technologiesektor

umfangreiche Aktienrückkäufe

eine aktionärsfreundliche Kapitalmarktpolitik

Der thesaurierende State Street SPDR S&P 500 ETF (ISIN: IE000XZSV718) wurde zwar erst im Oktober 2023 aufgelegt, bildet den S&P 500 Index aber ebenso vollständig physisch ab, wie sein ausschüttendes Pendant, der State Street SPDR S&P 500 ETF (ISIN: IE00B6YX5C33), welcher bereits im Jahr 2012 aufgelegt wurde. Beide ETFs partizipieren an der langfristigen Erfolgsgeschichte des bedeutendsten Marktbarometers der US-Wirtschaft.

Mit einer Gesamtkostenquote von nur 0,03 Prozent gehört er zu den günstigsten S&P-500-ETFs in Europa. Das Fondsvermögen beträgt stolze 13,4 Milliarden Euro, womit der thesaurierende ETF nur unwesentlich kleiner ist als der ausschüttende, der auf gut 16,5 Milliarden Euro kommt. Über ein Jahr beträgt der Wertzuwachs des SPDR S&P 500 ETF mehr als 28 Prozent und auch im laufenden Jahr kann sich die Performance bisher sehen lassen.

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2026

Warum gehört ein S&P 500 ETF ins Portfolio ?

S&P-500-ETFs wie der SPDR-ETF gelten als ein Kernbaustein für langfristig orientierte Portfolios. Sie bieten:

breite Diversifikation über rund 500 US-Blue-Chip-Unternehmen

Zugang zu globalen Marktführern

hohe Liquidität

transparente und regelbasierte Indexabbildung

Für viele Anleger bildet der S&P 500 das wesentliche Fundament einer globalen Aktienstrategie.

Basisinvestment im Aktienportfolio

Der State Street SPDR S&P 500 ETF ist ein Paradebeispiel für kosteneffizientes, transparentes und breit diversifiziertes Investieren in den US-Aktienmarkt. In Zeiten neuer Rekordstände beim S&P 500, anhaltender Innovationskraft und relativer Widerstandsfähigkeit gegenüber geopolitischen Risiken bleibt der Index – und damit dieser ETF – für langfristige Anleger hochattraktiv. Als Basisinvestment im Aktienportfolio erfüllt er seine Rolle überzeugend.