Redaktion 03.12.2014 Lesedauer: 1 Minute

Speckgürtel statt Innenstadt Anleger leiden unter neuer Stadtflucht

Kapitalanleger haben in den vergangenen Jahren viel Geld in Luxuswohnungen in Großstädten investiert. Jetzt stehen die Objekte immer öfter leer - denn immer mehr einkommensstarke Haushalte kehren den Metropolen den Rücken, um in deren Speckgürtel zu ziehen.