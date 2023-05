Spectrum-Markets-Chef Nicky Maan „Voller Fokus auf Privatanleger“

DAS INVESTMENT: Spectrum Markets ist ein europäischer Handelsplatz mit Sitz in Frankfurt. Was unterscheidet Sie von den klassischen Börsen in Deutschland?

Nicky Maan: Der wesentliche Unterschied liegt meiner Meinung nach darin, dass klassische Börsen nicht für den Privatanleger gegründet wurden, sondern von und für institutionelle Investoren. Bei der Entwicklung von Spectrum stand die Gruppe der Privatanleger sozusagen allein im Fokus unserer Bemühungen um die Handelseffizienz, angefangen beim Produktangebot über die zur Verfügung stehenden Funktionen bis hin zur Orderausführung zu verbessern. Das Ziel hierbei war die Ermöglichung eines regulierten Handels für Privatanleger mit der Transparenz und den Merkmalen einer Börse, allerdings mit Strukturen, die schlank und flexibel genug sind, um den Handel für diese Kundengruppe attraktiv zu gestalten.

Was bedeutet die jetzt angekündigte Partnerschaft mit Unicredit für die Privatanleger?

Maan: Privatanleger werden sowohl in Bezug auf die bei Spectrum handelbaren Produkte einen Unterschied feststellen als auch hinsichtlich der Produktkategorien. Die Produktvielfalt wird durch Faktor-Optionsscheine und klassische Optionsscheine auf Basiswerte, die für deutsche Privatanleger auf Spectrum neu sind, zunehmen. Diese Produkte mit der Marke Unicredit und ihrer Reputation bedeuten für Spectrum einen zusätzliche Wirkung.

Heißt dies, dass Spectrum nun zu den etablierten Börsen aufschließen kann? Wie groß ist noch der Abstand?

Maan: Ich würde sagen, dass uns diese Partnerschaft auch nach außen hin endgültig zu einem etablierten Player macht. Allerdings denken wir nicht unbedingt in Marktanteilsvergleichen mit klassischen Börsen. Viele von diesen bieten zwar mittlerweile eine Vielzahl von auf den Privatanleger ausgerichteten Segmenten an. Davon unterscheiden wir uns deutlich.

Während anderswo der Fokus auf einer universellen Produktabdeckung liegt, ist es unsere Philosophie, unser Angebot nur um die Produkte zu erweitern, die für das Kundeninteresse am relevantesten sind und unsere Systeme schnell und schlank zu halten. Auf diese Weise können wir mit unserem Angebot kurzfristig flexibel sein und einen durchgängig aktiven und liquiden Handel sicherstellen, während wir die Infrastrukturkosten niedrig halten und diesen Vorteil an unsere Kunden weitergeben.

Auf der Emittentenseite konnten in den vergangenen Monaten einige Partner gewonnen werden. Wie sieht es auf der Brokerseite aus?

Maan: Auch auf der Seite der Intermediäre konnten wir im vergangenen Jahr etwa mit Intermonte einen Partner gewinnen, der über ein Netzwerk von mehr als 650 Finanzinstituten und italienischen Banken verfügt. Intermonte ist im Bereich der verbrieften Derivate bereits fest etabliert und wird seine Kunden bei der Aufnahme des Handels mit Spectrum durch Beratung und andere damit verbundene Dienstleistungen unterstützen.

Mit Equita wurde darüber hinaus eine der größten unabhängigen Investmentbanken Italiens und eines der führenden Unternehmen im Bereich Market-Making neuer Handelsteilnehmer von Spectrum. Anfang November hat sich uns mit iBroker einer der wichtigsten Online-Broker Spaniens und Spezialist mit Schwerpunkt auf Derivaten im spanischen Retailsektor angeschlossen. iBroker wird in Spanien und Italien den Handel mit gehebelten Instrumenten auf Spectrum Markets ermöglichen. Diese Partnerschaften erhöhen unsere Visibilität deutlich und bedeuten natürlich auch steigende Handelsvolumina.



Gerade ist Mica als weltweit erste Regulierung für den Kryptosektor vom EU-Parlament beschlossen worden. Der Handel mit Kryptowährungen auf Spectrum Markets ist bisher noch klein. Könnte sich das jetzt ändern?

Maan: Die Mica-Verordnung legt ja einheitliche Anforderungen an Transparenz und Offenlegung in Bezug auf die Emissionstätigkeit, den Betrieb, die Organisation und die Governance von Krypto-Asset-Dienstleistern fest. Der Handel mit Derivaten auf Payment Token wie Bitcoin fällt auf Grund ihrer Einstufung als Finanzinstrumente in den Einflussbereich der bereits geltenden Finanzmarktrichtlinie Mifid und des deutschen Wertpapierhandelsgesetzes. Aber Sie haben natürlich recht, dass die Schaffung eines einheitlichen europäischen Rechtsrahmens für den Krypto-Primärmarkt auch die Sekundärmärkte beflügeln wird. Von daher, ja, hier werden wir sicher eine Belebung sehen.

Wird der Handel von Privatanlegern insgesamt noch zunehmen? Oder schrecken die volatilen Märkte viele dann doch ab?

Maan: Unsere Beobachtung ist, dass die Teilnahme von Privatanlegern am Wertpapierhandel nicht rückläufig ist, wie von manchen Beobachtern interpretiert. Um das mit Zahlen zu unterlegen, im vergangenen Jahr stieg unser Handelsvolumen um 68 Prozent auf 1,42 Milliarden verbriefte Derivate. Was den längerfristigen Trend betrifft, so halte ich vor allem drei Faktoren für entscheidend. Erstens, ein gigantischer technologischer Fortschritt, der die Zugänglichkeit und die Einfachheit des Handelns enorm erhöht hat und auf Generationen trifft, die mit dieser Selbstverständlichkeit aufgewachsen sind und aufwachsen.

Dann haben wir ein regulatorisches Umfeld mit einem nie dagewesenen Maß an Anlegerschutz. Drittens, wiederum die jüngeren Generationen betreffend, ein gestiegenes Maß an Eigenverantwortung für den finanziellen Wohlstand bzw. eine angemessene Alterssicherung. Aus diesen Gründen rechne ich nicht mit einer Ab-, sondern mit einer weiteren Zunahme der Handelsaktivitäten von Privatanlegern.

Welche Neuerungen planen Sie in 2023? Sowohl auf der Produkt- als auch Innovationsseite?

Maan: Insgesamt werden wir unsere Produktpalette weiter um Produkte für mittel- und langfristige Anlagestrategien erweitern. So arbeiten wir beispielsweise an der Einführung von ETFs, da wir eine anhaltend starke Nachfrage und eine steigende Beliebtheit bei europäischen Privatanlegern feststellen. Auf der Innovationsseite beobachten wir die Entwicklungen in Bezug auf die zugrunde liegende technologische Infrastruktur, zum Beispiel DLT, sowie die sich entwickelnde regulatorische Landschaft genau. Natürlich werden wir auch weiterhin Partner im Brokerage-Bereich an Bord nehmen.

Über den Interviewten:

Nicky Maan leitet als CEO den pan-europäischen Handelsplatz Spectrum Markets.