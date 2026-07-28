Amundi erweitert sein ETF-Angebot mit zwei Themen-Fonds, die von dem Bedarf nach Speicherkapazität und Rechenleistung durch künstliche Intelligenz getrieben sind. Die Hintergründe.

Amundi startet zwei Themen-ETFs mit Unternehmen, die von der wachsenden Nachfrage nach Rechenleistung und Datenspeicherung profitieren. Die Nachfrage fußt auf dem internationalen Durchbruch von künstlicher Intelligenz. Der französische Vermögensverwalter legt den Amundi Global Memory Chips ETF (ISIN: LU2023678282) und den Amundi Global Data Center ETF (ISIN: IE000GA7JQV8) auf.

„Diese beiden neuen Strategien sind darauf ausgelegt, einen gezielten Zugang zu Marktsegmenten zu bieten, die die nächste Innovationswelle vorantreiben könnten,“ sagt Benoit Sorel, Leiter des Geschäftsfelds ETF & Indexing. Und weiter: „Sie sind die jüngste Ergänzung einer ehrgeizigen Roadmap für unser Angebot an Themen-ETFs, das wir im weiteren Verlauf dieses Jahres ausbauen werden.“

Der Speicherchip-ETF investiert in Unternehmen aus den USA und aus Korea, die Datenspeicherlösungen und KI-Infrastruktur bereitstellen. Der zweite ETF bündelt Unternehmen aus der gesamten Wertschöpfungskette von Rechenzentren, darunter Stromversorgung, Kühlung und Netzwerktechnik.

17 Milliarden Euro flossen 2025 in Themen-ETFs von Amundi

Themen-ETFs von Amundi verzeichneten nach hauseigenen im Jahr 2025 Mittelzuflüsse von rund 17 Milliarden Euro. Im ersten Halbjahr 2026 kam ein ähnlich hoher Betrag hinzu. Amundi startete im ersten Halbjahr 2026 einen aktiven KI-ETF auf europäische Aktien und einen europäischen Verteidigungs-ETF.

Amundi ist ein französischer Vermögensverwalter mit Sitz in Paris. Über 5.000 Mitarbeiter verwalten ein Vermögen von rund 2,4 Milliarden Euro für rund 200 Millionen Kunden. Die börsennotierte Tochtergesellschaft der Crédit Agricole hat Standorte in 34 Ländern, besonders viele in Europa und Asien.