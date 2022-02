Für Großkunden Spezialisten-Boutique baut Expertise weiter aus

Thomas Justen heuert zum 1. März 2022 bei Squad Fonds an und übernimmt die Betreuung und Gewinnung von institutionellen Investoren und Dachfondsmanagern im Vertriebsteams, das seit kurzem von Oliver Morath geleitet wird. „Ich freue mich nochmal die Chance zu bekommen, mit Oliver etwas gemeinsam aufzubauen“, so Justen.

Zuletzt war Justen in verschiedenen Rollen bei Eaton Vance und Jyske Capital für den Auf- und Ausbau des Wholesales-Geschäftes in der Dach-Region verantwortlich. Seine Karriere im Vertrieb startete Justen bei Threadneedle als Verkaufsleiter in Deutschland und Luxemburg, ehe er neun Jahre lang für Baring Asset Management unter anderem in der Position als Vertriebsleiter sowohl für die Schweiz als auch für Luxemburg verantwortlich zeichnete. Von 2008 bis 2015 arbeitete er hier bereits gemeinsam mit Morath zusammen.