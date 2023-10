Lupus alpha: Ralf Lochmüller, CEO „Spezialisierte Strategien machen das Portfolio ertragreicher“

Warum verdienen gerade jetzt spezialisierte, aktiv gemanagte Strategien die Aufmerksamkeit von Investoren?



Ralf Lochmüller: Ein gut diversifiziertes Portfolio ist Aufgabe jedes Investors. 2022 hat wieder einmal gezeigt, dass das nicht einfacher geworden ist. Ein klassisches 60/40-Portfolio stößt an seine Grenzen, wenn Aktien und Renten gleichermaßen nachgeben.

Deshalb sind heute spezialisierte Strategien oder auch alternative Risikoprämien unerlässliche Bausteine. Sie können helfen, Portfolios ertragreicher zu machen oder deren Risiko-Rendite-Profil zu verbessern.

Lupus alpha

Was macht Lupus alpha zur Adresse für spezialisierte Strategien?

Ralf Lochmüller: Wir konnten von Anfang an als Asset Manager überhaupt nur erfolgreich sein, indem wir uns abseits vom Mainstream auf ineffiziente Assetklassen konzentrieren, in denen sich Alpha erzielen lässt. Gestartet sind wir 2001 mit dem aktiven Management von europäischen und deutschen Nebenwerten. Unser ältester Publikumsfonds, der Lupus alpha Smaller German Champions, unterstreicht unser Konzept. Seit Auflegung im Jahr 2001 konnte er annualisiert 11,2% nach Kosten bei einem Alpha von 2,9% p.a. erzielen.* Das zeigt, dass sich Spezialisierung wirklich auszahlt, und es hat uns angespornt, unser Produktportfolio über die Jahre um weitere Spezialstrategien zu erweitern.

Lupus alpha bietet heute Strategien in sechs Bereichen an – mit welchem Mehrwert?

Ralf Lochmüller: Wir wollen entweder nachhaltiges Alpha generieren oder attraktive Risikoprämien vereinnahmen oder intelligente Risiko-Overlays für die Verbesserung des Rendite-Risiko-Profils eines Portfolios liefern. So haben z. B. unsere Wertsicherungsstrategien ihre vereinbarten Wertuntergrenzen seit 2007 in allen schwierigen Marktphasen immer gehalten - ohne Cash Lock. Bei CLO-Strategien gehören wir mit 4 Mrd. Euro Assets under Management zu den führenden Anbietern in Deutschland.

Lupus alpha ist bei den Scope Awards 2023 zum vierten Mal „bester Spezialanbieter“ Deutschlands geworden. Wie schafft man das?

Ralf Lochmüller: Wir schaffen ein Umfeld, in dem unsere Spezialistinnen und Spezialisten frei von jedem Benchmarkdenken sich wirklich auf Performance konzentrieren können. Durch unsere partnerschaftliche Struktur können wir sie dazu langfristig bei Lupus alpha einbinden. Das macht uns sehr zuversichtlich, auch in Zukunft in unseren spezialisierten Strategien für unsere Kunden echten Mehrwert bieten zu können.

*Lupus alpha Smaller German Champions C. Stand: 30.09.2023. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.