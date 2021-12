Spezialist für Unfallversicherungen Combined Insurance hat neuen Geschäftsführer

Der 47-Jährige hat über 25 Jahre Berufserfahrung im Bereich Finanzdienstleistungen und war schon in verschiedenen leitenden Positionen tätig. Zuletzt arbeitete Hoffmann fünf Jahre als Hauptbevollmächtigter des Versicherungskonzerns Genworth Financial.Die ACE European Group beschäftigt am Standort Wiesbaden über 200 Mitarbeiter und ist als Spezialist für Unfall- und Krankenzusatzversicherungen unter der Marke Combined Insurance seit fast 40 Jahren am deutschen Markt aktiv. Die Hauptzielgruppe der kleinen und mittelständischen Unternehmen wird mit Produkten, wie Tagegeld- und Schwere-Krankheiten-Produkte betreut.