Renate Strasser wechselt in den Vorstand der HDI Global aus der Talanx-Gruppe: Sie tritt dort die Nachfolge von Ralph Beutter an, der in dem Führungsgremium des Industrieversicherers das Geschäft mit Spezial-Policen verantwortet. Der 59-Jährige geht Ende Mai in den Ruhestand, bleibt dem Hannoveraner Unternehmen aber als Gremienmitglied beratend erhalten. Er baute nach insgesamt knapp 18 Jahren in unterschiedlichen Positionen beim Talanx-Rückversicherer Hannover Rück seit 2012 das sogenannte Specialty-Geschäft innerhalb des Konzerns maßgeblich mit auf.

Konzernkarriere vom Azubi zum Vorstand

Ralph Beutter © HDI Global

Beutter sei „ein besonderes Beispiel für eine gelungene Konzernkarriere“, betont Edgar Puls, Vorstandsvorsitzender der HDI Global: „Ralph begann als Auszubildender 1987 beim HDI in Stuttgart, absolvierte danach ein Trainee-Programm in Hannover und stieg über internationale Stationen in den Vorstand auf.“ Vor zwei Jahren wurde Beutter Vorstand der HDI Global „und arbeitet bis heute daran, das Specialty- und Corporate-Geschäft klug miteinander zu kombinieren“, heißt es aktuell vom Unternehmen mit etwa 5.000 Mitarbeitern.

Unter dem Vorbehalt, dass die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht zustimmt, wird seine designierte Nachfolgerin Strasser bereits im April als neues Vorstandsmitglied für ihn nachrücken. Bis Beutter das Unternehmen verlässt, soll er die 50 Jahre alte, gebürtige Österreicherin „einarbeiten und gemeinsam mit ihr den Übergang gestalten“, heißt es von HDI Global weiter. Die promovierte Finanzwissenschaftlerin werde „mit ihrer breiten fachlichen Expertise unser Vorstandsteam weiter stärken“, erklärt Puls.

Wechsel aus dem Allianz-Konzern

Strasser fing 2004 im Luftfahrt-Bereich des Rückversicherers Munich Re an, leitete ab 2007 das weltweite Luftfahrtgeschäft und wechselte 2016 als Chefin zu einer Tochtergesellschaft der Munich Re in Zürich. Sie wechselte vor vier Jahren als Chief Underwriting Officer Specialty in den Vorstand der Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS). 2023 übernahm sie die Gesamtverantwortung in der AGCS beziehungsweise der neuen Konzernmarke Allianz Commercial, in der heute das globale Allianz-Geschäft mit Versicherungen für Unternehmen und Spezialrisiken gebündelt ist.

Hallo, Herr Kaiser! Das ist schon ein paar Tage her. Mit unserem Newsletter „DAS INVESTMENT Versicherungen“ bleiben Sie auf dem neuesten Stand! Zweimal die Woche versorgen wir Sie mit News, Personalien und Trends aus der Assekuranz. Kostenlos und direkt in Ihr Postfach. Newsletter DAS INVESTMENT Versicherungen (2 x wöchentlich) Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. JETZT ANMELDEN Fast geschafft Bitte überprüfen Sie Ihr E-Mail Postfach - wir haben eine Bestätigungs-E-Mail verschickt. Das Abonnement wird nach der Bestätigung aktiv. Bitte auch im Spam-Ordner schauen!

Einen ähnlichen Karriereweg ging vor ihr Stephan Geis, der bislang den Vertrieb von Allianz Commercial in Deutschland und der Schweiz verantwortete. Auch er war mehrere Jahre lang in verschiedenen Führungspositionen im Vertrieb und im Underwriting der AGCS tätig. Ab November leitet Geis das Deutschlandgeschäft von HDI Global. Als Managing Director Deutschland berichtet er an Barbara Klimaszewski-Blettner, die dieses Amt selbst zwischen September 2021 und März dieses Jahres bei HDI Global ausgeübt hat. Im April wechselte sie in den Vorstand, wo sie nun das Deutschlandgeschäft sowie das globale Schadenmanagement leitet.

Der Vorstand der HDI Global besteht ab Juni 2025 aus folgenden Mitgliedern: