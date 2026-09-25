80 bis 90 Prozent Aktien und trotzdem rund 4 Prozent Ausschüttung: Thomas Keller und Timo Veeneman von Spiekermann & CO erklären, wie der neue Generationenfonds das schaffen soll.

Die Spiekermann-Experten Timo Veeneman (l.) und Thomas Keller erläutern Idee und Aufbau des kürzlich aufgelegten „Generationenfonds“ des Hauses.

„Wenn die ersten Parkplätze für den Vorstand reserviert sind – eine Red Flag“

Zum 1. September hat die Osnabrücker Vermögensverwaltung Spiekermann & CO den Spiekermann Generationenfonds (ISIN: DE000A42BQB9) aufgelegt. Der stark aktienorientierte Mischfonds investiert 80 bis 90 Prozent in Aktien, der Rest geht in Anleihen. Angestrebt ist eine jährliche Ausschüttung von rund 4 Prozent.

Der Fonds ist speziell mit Blick auf die Idee des Nießbrauchdepots konzipiert worden. Hoher Aktienanteil bei planbaren Ausschüttungen - wie kann das funktionieren? Und was kann der Fonds bei Vermögensübergaben leisten? Über das Konzept haben wir mit Fondsmanager Thomas Keller und dem Regionalleiter Ostwestfalen und Spiekermann-Prokurist Timo Veeneman gesprochen.

DAS INVESTMENT: Wie kam Ihnen überhaupt die Idee, einen Fonds anstelle eines Nießbrauchdepots aufzulegen, gab es einen konkreten Kunden- oder Beratungsfall, der den Anstoß gegeben hat?

Timo Veeneman: Seit Jahren beschäftigen wir uns schon mit Nießbrauch und damit, wie sich Vermögen über Generationen strukturieren lässt, vor allem im Financial Planning. Früh haben wir dazu Veranstaltungen organisiert und Fachbeiträge veröffentlicht. Als wir dann unsere Website ausgewertet haben, fiel uns auf: Ein Artikel zum Nießbrauchdepot, obwohl schon über ein Jahr online, wurde mit deutlichem Abstand am häufigsten angeklickt. Daraufhin haben wir ein Whitepaper verfasst und eine eigene Landingpage zu dem Thema aufgebaut.

Auch in der Beratung merkten wir: Neben der Frage, wie man den Nießbrauch rechtlich und steuerlich gestaltet, wollen Kunden immer auch wissen, wie sie das Vermögen langfristig anlegen, ohne den laufenden Ertragsbedarf aus dem Blick zu verlieren. Der Generationenfonds soll genau das nun verbinden: Vermögen über Generationen planen, es langfristig erhalten und regelmäßig ausschütten.

Den Anstoß für den Fonds hat also kein einzelner Kundenfall gegeben, sondern wir sind dem Thema in der Beratung immer häufiger begegnet.

Es gibt auch andere Stiftungs- oder Ausschüttungsfonds – was fehlte Ihnen dort?

Veeneman: Wir haben uns zunächst intensiv mit bestehenden Stiftungs- und Ausschüttungsfonds beschäftigt. Einige Produkte und Strategien bilden einzelne Aspekte unseres Ansatzes ab, etwa regelmäßige Ausschüttungen oder einen Fokus auf Stiftungsvermögen. Uns fehlte aber die Kombination: eine langfristig klar aktienorientierte Anlage mit dem Ziel, Vermögen über Generationen zu erhalten und gleichzeitig einen planbaren laufenden Ertrag zu ermöglichen.

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Anleger können so ihr Vermögen langfristig wachstumsorientiert investieren und haben gleichzeitig laufende Erträge für den eigenen Lebensunterhalt oder für andere regelmäßige Zahlungsverpflichtungen.

80 bis 90 Prozent Aktienquote klingen für ein Produkt, das unter anderem für Nießbrauchdepots gedacht ist, ungewöhnlich offensiv. Wie stellen Sie sicher, dass die Ausschüttung auch in schwachen Börsenjahren stabil bleibt?

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Thomas Keller: In der Tat sind wir offensiver, als man vermuten würde. Mit der Allokation berücksichtigen wir aber den meist langen Anlagehorizont beim Nießbrauchdepot. Das ist mit dem gestiegenen Inflationsniveau noch relevanter geworden.

Wenn wir Einzeltitel auswählen, achten wir auf sehr stabile Dividenden und darauf, dass die Ausschüttung vollständig aus dem operativen Cashflow stammt. Unternehmen müssen eine positive Dividendenhistorie haben, was Kontinuität oder Wachstum angeht.

Ergänzend setzen wir gerade zu Beginn auf Anleihen mit attraktiven Kupons. Damit wollen wir ein Polster aufbauen, das uns künftig mehr Freiheit bei der Allokation verschafft. Mit diesem Vorgehen haben wir in unserem Stiftungsfonds schon positive Erfahrungen gemacht: Die saftige Ausschüttungsreserve erlaubt uns dort, auch Aktien mit geringer Dividende einzusetzen, zum Beispiel Alphabet.

Wie gehen Sie damit um, wenn die Erträge in einem Jahr nicht ausreichen, um die angestrebten 4 Prozent zu erwirtschaften?

Keller: Das zu vermeiden, ist unsere tägliche Aufgabe. Wir richten die Allokation stringent an dieser Zielsetzung aus. Gleichzeitig sind wir lange genug am Kapitalmarkt aktiv, um zu wissen, dass es nie eine Garantie geben wird. Deshalb wollen wir eine ergänzende Ausschüttungsreserve aufbauen, mit der wir das Ziel auch in turbulenten Zeiten erreichen können.

Warum haben Sie sich für eine gebündelte Ausschüttung einmal im Jahr entschieden statt beispielsweise quartalsweise oder halbjährlich?

Keller: Das haben wir intern in der Tat kontrovers diskutiert. Letztlich war es uns wichtig, den administrativen Aufwand für Mandanten und damit auch für Nießbrauchdepots so schlank wie möglich zu halten. Die Ausschüttung erfolgt auch analog zu der unseres Stiftungsfonds, der ebenfalls einmal im Jahr ausschüttet. Mit der Auszahlung Mitte September liegen wir innerhalb eines Quartals und klar in einem Kalenderjahr. Damit umgehen wir mögliche Fallstricke und machen es für Anleger unkompliziert.

Gibt es bei der Aktienauswahl Mindestanforderungen an Dividendenhistorie, Ausschüttungsquote oder Verschuldungsgrad der Unternehmen?

Keller: Ja, aber vorrangig prüfen wir das Geschäftsmodell. Nur wenn ein Unternehmen gut im Markt positioniert ist, können Dividenden langfristig fließen. Auch die Kennzahlen betrachten wir stets in Relation zum Geschäft. So sind wir bei zyklischen Branchen bei der Verschuldung strenger als beispielsweise bei Nahrungsmittelherstellern. Die Ausschüttungsquote ist uns auch wichtig, allerdings nicht bezogen auf den Buchgewinn. Wir wollen Unternehmen, die ihre Ausschüttung problemlos aus dem Free Cashflow finanzieren können und gleichzeitig die Mittel für notwendige Investitionen haben.

Der Fonds soll die Verwaltung von Nießbrauchdepots vereinfachen. Wo ist der Vorteil?

Veeneman: Bei einem klassischen Nießbrauchdepot müssen die einzelnen Wertpapiere so ausgewählt und laufend gesteuert werden, dass langfristiger Vermögenserhalt und laufender Ertragsbedarf zusammenpassen. Das kann administrativ aufwendig sein. Hier übernimmt das das Fondsmanagement. Außerdem kann eine Fondslösung günstiger sein als ein Depot aus zahlreichen Einzeltiteln, weil Transaktionen und laufende Verwaltung gebündelt werden.

Der Fonds ist dabei ausdrücklich kein Ersatz für die rechtliche Nießbrauchgestaltung selbst. Der Nießbrauch muss weiterhin individuell vereinbart und fachlich begleitet werden.

Wie funktioniert es denn genau, wenn der Fonds als Nießbrauchvehikel eingesetzt wird?

Veeneman: Nehmen wir an, ein Vater möchte seiner Tochter zu Lebzeiten ein Vermögen von einer Million Euro übertragen, sich aber weiterhin die Erträge daraus sichern. Statt eines individuell bestückten Wertpapierdepots kann dieses Vermögen in Anteile des Generationenfonds investiert und anschließend im Rahmen einer Nießbrauchvereinbarung übertragen werden. Die Tochter wird Eigentümerin der Fondsanteile, während der Vater je nach Vertragsgestaltung weiter die laufenden Erträge erhält.

Sie positionieren den Generationenfonds zwischen Ihrem defensiveren Stiftungsfonds und dem wachstumsorientierteren Strategiefonds. Für wen ist der neue Fonds die falsche Wahl?

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Veeneman: Anleger, die noch unerfahren am Kapitalmarkt sind oder einen kurzen bis mittleren Anlagehorizont haben, sollten den Spiekermann Stiftungsfonds vorziehen. Nicht zu unterschätzen ist auch die emotionale Seite: Wenn die Schwankungsbreite von Aktien den Anleger bedrückt oder stresst, sollte er auf den defensiveren Stiftungsfonds setzen.

Im Strategiefonds auf der anderen Seite positionieren wir uns deutlich dort, wo wir Chancen am Markt sehen. Damit können auch höhere Schwankungen einhergehen, etwa bei Goldminen. Der Generationenfonds dagegen richtet sich an eine recht konkrete Situation: Anleger, die langfristig stark in Aktien investieren möchten, gleichzeitig aber einen regelmäßigen laufenden Ertrag benötigen.

Wollen Sie mit dem Fonds auch Anleger außerhalb der bestehenden Spiekermann-Kundschaft ansprechen?

Veeneman: Der Bedarf entsteht überall dort, wo Vermögen langfristig erhalten und zugleich regelmäßig Erträge daraus erzielt werden sollen, etwa bei Nießbrauchstrukturen, Stiftungen, Vereinen oder vermögenden Privatkunden. Wir möchten auch Anleger außerhalb unseres Kundenkreises erreichen, die genau diese Kombination suchen.

Gleichzeitig sehen wir mit dem Fonds die Möglichkeit, mit Menschen in Kontakt zu kommen, die konkreten Beratungsbedarf bei Gestaltung und Verwaltung von Nießbrauchdepots haben. Ein Massenprodukt ist der aber Fonds nicht. Unser Anspruch ist, eine sehr konkrete Lösung für einen konkreten Bedarf anzubieten und diesen Bedarf Schritt für Schritt auch außerhalb unseres Kundenstamms bekannt zu machen.