Die Osnabrücker Vermögensverwaltung hat einen Mischfonds aufgelegt, der hohe Aktienquoten mit planbaren Ausschüttungen verbindet – entwickelt aus der Praxis des Nießbrauchdepots.

Die steuergünstige Übertragung von Vermögen ist für viele Familien eine Herausforderung. Ein neuer Fonds von Spiekermann & CO soll helfen.

Vermögen vererben: Wie sich ein Wertpapierdepot mit Nießbrauch übertragen lässt

Wer Vermögen über Generationen hinweg weitergeben will, kennt das Dilemma: Die Substanz soll wachsen, gleichzeitig sollen laufende Erträge fließen, etwa für Nießbrauchberechtigte. An dieser Stelle setzt jetzt die Vermögensverwaltung Spiekermann & CO mit einem neuen Produkt an.

Zum 1. September haben die Osnabrücker den Spiekermann Generationenfonds (ISIN: DE000A42BQB9) gestartet. Der aktienorientierte Mischfonds visiert eine jährliche Ausschüttung von rund 4 Prozent des Fondsvermögens an. Garantiert ist diese nicht, sie soll vom Markt und den erzielten Erträgen abhängen. Mit 80 bis 90 Prozent Aktienquote bewegt sich der Fonds jedoch recht offensiv und damit renditeorientiert. 10 bis 20 Prozent sollen in Anleihen stecken.

Erfahrung mit Nießbrauchdepots

Die Idee hinter dem neuen Fonds stammt laut Spiekermann-Profi Timo Veenemann aus der Praxis: Spiekermann betreut seit Jahren Nießbrauchdepots. Man habe am Markt ein großes Interesse an dem Thema wahrgenommen. „Der Grundgedanke der Strategie ist in dieser Form bisher so nirgends zu finden“, sagt Veeneman, der bei Spiekermann für Mandantenbetreuung, Kommunikation und Strategie verantwortlich ist.

Bei der Aktienauswahl setzt das Fondsmanagement unter Thomas Keller auf Unternehmen mit etabliertem Geschäftsmodell und verlässlich ausgezahlten Dividenden. Die Ausschüttungen sollen aus dem operativen Geschäft kommen. Nach Investitionen soll jeweils noch genug freier Cashflow übrig bleiben.

Ausschütten an die Anleger soll der Fonds einmal im Jahr, voraussichtlich jeweils Mitte September.

Der Fonds ersetzt kein Nießbrauchdepot

Dem Spiekermann Generationenfonds liegt zwar der Gedanke des Nießbrauchdepots zugrunde. Bei Spiekermann betont man aber auch: Der Fonds kann weder die rechtliche Gestaltung eines Nießbrauch noch ein Nießbrauchdepot direkt ersetzen. Er soll es lediglich einfacher machen, solche Konstruktionen zu verwalten.

So wird auch hier noch extra vertraglich geregelt werden müssen, dass die Vermögenssubstanz und die Ausschüttungen jeweils unterschiedlichen Personen zuzuordnen sind.

Dritter Fonds von Spiekermann

Mit seinem Anlageansatz positioniert sich der Spiekermann Generationenfonds zwischen den beiden schon bestehenden Fonds des Vermögensverwalters: Er ist offensiver als der defensiv ausgerichtete Stiftungsfonds, aber weniger wachstumsorientiert als der chancenreichere Strategiefonds.

Beide Bestandsfonds hat Spiekermann im Zuge des Starts des Generationenfonds nun umbenannt: Ab dem 1. September wird aus dem Spiekermann & CO Strategie I der Spiekermann Strategiefonds, aus dem Stiftungsfonds Spiekermann & CO der Spiekermann Stiftungsfonds. Die ISINs bleiben erhalten.

Der neue Generationenfonds zielt neben Anlegern, die private Nießbrauchkonstellationen suchen, auch auf Stiftungen, Vereine, Verbände sowie konservative semi-institutionelle Anleger und ebenso auf vermögende Privatkunden, die hohe Aktienquoten mit regelmäßigen Erträgen kombinieren möchten.

Das macht Spiekermann & CO

Die 2001 gegründete Gesellschaft Spiekermann & CO ist eine unabhängige, mittelständisch geprägte Vermögensverwaltung mit Hauptsitz in Osnabrück und Niederlassungen in Münster, Bielefeld und Nordhorn. Das Haus verwaltet nach eigenen Angaben mehr als 700 Millionen Euro für private und institutionelle Kunden.

Neben der klassischen Vermögensverwaltung legt Spiekermann seinen Schwerpunkt auch auf Vorsorgebetreuung, Stiftungsmanagement und Liquiditätsplanung für Unternehmen.