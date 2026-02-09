Die Osnabrücker Vermögensverwaltung Spiekermann & Co hat Thomas Hachmeister mit Prokura ausgestattet. Der Diplom-Kaufmann und Qualified Portfolio Manager leitet seit Anfang 2025 die Niederlassung Bielefeld, wo er bereits seit 2020 tätig ist.

Mit seinem dreiköpfigen Team - bestehend aus Nadine Fidansoy, Petra Römisch und Daniela Oldemeier - betreut Hachmeister Mandanten in Ostwestfalen und bundesweit.

Der neue Prokurist verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in der Vermögensverwaltung.

Spiekermann & Co verwaltet mittlerweile über eine Milliarde Euro. Die Gesellschaft feiert in diesem Jahr ihr 25-jähriges Bestehen.