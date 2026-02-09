Die Vermögensverwaltung Spiekermann & Co hat Thomas Hachmeister, Leiter der Bielefelder Niederlassung, zum Prokuristen ernannt.

Thomas Hachmeister (r.) hat neuerdings Prokura beim Vermögensverwalter Spiekermann & Co unter Vorstandssprecher Sebastian Kotte.

Link wurde in die Zwischenablage kopiert!

Die Osnabrücker Vermögensverwaltung Spiekermann & Co hat Thomas Hachmeister mit Prokura ausgestattet. Der Diplom-Kaufmann und Qualified Portfolio Manager leitet seit Anfang 2025 die Niederlassung Bielefeld, wo er bereits seit 2020 tätig ist.

Mit seinem dreiköpfigen Team - bestehend aus Nadine Fidansoy, Petra Römisch und Daniela Oldemeier - betreut Hachmeister Mandanten in Ostwestfalen und bundesweit.

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Jetzt Anmelden Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Der neue Prokurist verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in der Vermögensverwaltung.

Spiekermann & Co verwaltet mittlerweile über eine Milliarde Euro. Die Gesellschaft feiert in diesem Jahr ihr 25-jähriges Bestehen.