Vermögensverwaltung
Thomas Hachmeister wird Prokurist bei Spiekermann & Co
Regionalleiter Bielefeld Spiekermann & Co: Thomas Hachmeister wird Prokurist
Die Osnabrücker Vermögensverwaltung Spiekermann & Co hat Thomas Hachmeister mit Prokura ausgestattet. Der Diplom-Kaufmann und Qualified Portfolio Manager leitet seit Anfang 2025 die Niederlassung Bielefeld, wo er bereits seit 2020 tätig ist.
Mit seinem dreiköpfigen Team - bestehend aus Nadine Fidansoy, Petra Römisch und Daniela Oldemeier - betreut Hachmeister Mandanten in Ostwestfalen und bundesweit.
Der neue Prokurist verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in der Vermögensverwaltung.
Spiekermann & Co verwaltet mittlerweile über eine Milliarde Euro. Die Gesellschaft feiert in diesem Jahr ihr 25-jähriges Bestehen.
