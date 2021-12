Spiel, Bank, Beat Commerzbank wirbt für Frauen-Fußball-Nationalelf

Die Commerzbank zeigt sich in einem Werbevideo als stolzer Partner der Frauen-Fußball-Nationalelf, die ab 7. Juni bei der WM in Frankreich ihren dritten Titel holen will. Während andere Institute aktuell mit eher fragwürdigen Image-Filmen versuchen zu punkten, ist der Spot mit den Fußballerinnen ziemlich gut.