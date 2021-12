Sport als Renditebringer Aktien von Sportartikelherstellern glänzen mit Rekordkursen

Fast 200 Aktienunternehmen weltweit profitieren von der Lust am Sport oder am Zuschauen. Interessant sind die Bereiche Sportbekleidung, Sportausrüstung, Sportentertainment, Sportvereine oder Unternehmen, die die Infrastruktur für Sportereignisse bereitstellen.Wieder einmal bewegt sich der FC Bayern München einsam an der Spitze – nicht nur sportlich, sondern auch wirtschaftlich. Mit über 550 Millionen Euro Umsatz gehört der FC Bayern München zu den Großen des Weltfußballs. Nun ist der FC Bayern nicht an der Börse notiert. Anders als zum Beispiel zahlreiche englische Fußballklubs. Anleger können dennoch im Windschatten der Bayern profitieren. Börsennotiert ist zum Beispiel der österreichische Catering-Anbieter Do&Co, welcher in der Allianz-Arena die besonders geschätzten VIP-Kunden betreut, mit steigenden Umsätzen.Bayern-Sponsor Adidas hat dagegen mit dem starken Absturz des Rubels zu kämpfen. Russland war in der Vergangenheit ein besonders lukrativer Markt für die Franken – zahlreiche Russen würden Adidas wohl sogar als russischen Konzern bezeichnen. Doch es gibt Alternativen. Die Aktien anderer Sportartikelhersteller, wie Nike, Anta Sports oder Under Armour glänzen nach wie vor mit Rekordkursen.Der Superbowl bringt dem zu Disney gehörenden Sportsender ESPN jährliche Traumquoten, die Werbetreibenden kreieren eigens Werbesports für dieses Großereignis. ESPN generiert denn auch nahezu so viel Gewinn, wie alle anderen Disney-Aktivitäten zusammen. Aber auch die gerade laufende Ski-WM in Vail/Beaver Creek sollte Börsianer aufhorchen lassen. Das US-amerikanische „Kitzbühl“, das Skiressort Vail mit Liftanlagen und Hotels ist an der Börse über 2 Milliarden Euro wert.So gehörten denn auch Aktienunternehmen mit einem Bezug zu Sport im vergangenen Jahr zu den Renditebringern. Anders als bei Modethemen wie 3-D Druck oder Onlinehandel, stehen bei einem Gros der Unternehmen tatsächlich steigende Gewinne zu Buche. Für Anleger bieten sich neben ausgewählten Einzelaktien auch Chancen in Themenzertifikaten.