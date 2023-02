Delphine Kadel baut für Spring Capital Partners eine Präsenz in Deutschland auf. Das 2004 gegründete Unternehmen will über das Frankfurter Büro mehrere Boutiquenfonds aus dem Vereinigten Königreich am hiesigen Markt platzieren. Eine Partnerschaft besteht mit vier Boutiquen: Crossborder Capital, Chelverton Asset Management, Evenlode Investment Management and Zennor Asset Management. Für die Boutiqenfonds übernimmt Spring Capital Partners Marketing-Dienstleistungen sowie Kapitalbeschaffungsmaßnahmen.

Zuletzt arbeitete Kadel für Jupiter

Delphine Kadel arbeitete zuletzt für den Asset Manager Jupiter, der ebenfalls seinen Sitz im Vereinigten Königreich hat. Zuletzt verantwortete sie den deutschen Vertrieb an institutionelle Kunden, für Jupiter in Deutschland war sie seit 2016 und damit über sechs Jahre lang als Vertriebsdirektorin tätig. Insgesamt arbeitet sie seit über 20 Jahren in der Finanzbranche. Im vergangenen Jahr nahm Kadel eine berufliche Auszeit, nun baut sie für Spring Capital Partners die Frankfurter Präsenz auf. Die Botiquenfonds sollen künftig für Investoren in Deutschland und Europa verfügbar sein.