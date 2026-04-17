Sprott und Han-ETF bringen einen Ucits-ETF auf den Markt, der Silberminenwerte mit physischem Silber in einem Produkt kombiniert. Die Details des neuen Konzepts.

Neuheit in Europa Sprott und Han-ETF legen ersten ETF für Silberminen und physisches Silber auf

Der neue ETF kombiniert Beteiligungen an Silberminenunternehmen mit physischem Silber in einem einzigen Ucits-Produkt.

Han-ETF und Sprott Asset Management haben gemeinsam den Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF (ISIN: IE0008WICO06) aufgelegt. Das Produkt ist nach Angaben der Anbieter das erste seiner Art in Europa: Es kombiniert Beteiligungen an Silberminenunternehmen mit physischem Silber in einem einzigen Ucits-ETF.

Wie der ETF aufgebaut ist

Der ETF investiert in Unternehmen entlang der Silber-Lieferkette – von Produzenten über Entwickler bis hin zu Explorationsunternehmen. Hinzu kommt ein Anteil in physischem Silber, den der ETF über den Sprott Physical Silver Trust hält. Die jährlichen Gesamtkosten liegen bei 0,65 Prozent.

Handelbar ist der ETF an der Londoner Börse in US-Dollar und britischen Pfund sowie an der Deutschen Börse Xetra und der Borsa Italiana jeweils in Euro.

Schwesterprodukt in den USA bereits etabliert

Der neue Ucits-ETF folgt einem in den USA notierten Vorgänger, der laut Sprott ein verwaltetes Vermögen von 822,64 Millionen US-Dollar erreicht hat (Stand: 10. April 2026). Mit dem neuen Produkt können Anleger außerhalb Nordamerikas nun über eine vergleichbare Struktur in den Silbersektor investieren.

Silber: Edelmetall und Industrierohstoff

Silber nimmt unter den Rohstoffen eine Sonderstellung ein. Einerseits gilt es als klassisches Edelmetall, das Anleger traditionell zur Portfoliostreuung nutzen. Andererseits ist Silber ein gefragter Industrierohstoff, der sich aufgrund seiner elektrischen Leitfähigkeit in Solarmodulen, Elektrofahrzeugen, medizinischen Geräten und Anwendungen der künstlichen Intelligenz einsetzen lässt. Diese Eigenschaften machen ihn nach Einschätzung des Silver Institute schwer zu ersetzen.

Hector McNeil, Mitgründer und Co-Geschäftsführer von Han-ETF, sieht in dieser Doppelrolle einen zentralen Investmentvorteil. Der ETF biete Investoren die Möglichkeit, das Silberthema über ein einziges Produkt zu erschließen – sowohl über Minenunternehmen als auch über physisches Metall.

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Fünftes gemeinsames Produkt

Der Silber-ETF ist das fünfte Produkt, das Sprott über die Han-ETF-Plattform aufgelegt hat. Die gesamte Produktreihe der beiden Häuser verwaltete zum Stichtag 13. April 2026 zusammen rund 619,57 Millionen US-Dollar. Neben dem neuen Silber-ETF umfasst das Angebot unter anderem den Sprott Uranium Miners ETF (ISIN: IE0005YK6564) sowie den Sprott Pure Play Copper Miners ETF (ISIN: IE000IQQEL77) – beide nach demselben Prinzip konstruiert, das Minenaktien mit physischem Rohstoff kombiniert.