Seltene Erden stecken in Elektroautos, Windrädern und Rüstungsgütern. Die Lieferketten werden von China beherrscht. Der neue Sprott Rare Earths Ex-China ETF will das umgehen.

Nach Daten der Internationalen Energieagentur entfielen 91 Prozent der weltweit raffinierten magnetischen seltenen Erden und 94 Prozent der gesinterten Dauermagnete 2024 auf China.

Der Vermögensverwalter Sprott und die ETF-Plattform Han-ETF haben einen börsengehandelten Indexfonds aufgelegt, der gezielt in Unternehmen für seltene Erden außerhalb Chinas investiert.

Der Sprott Rare Earths Ex-China ETF (ISIN: IE0009D15VO0) ist nach Angaben der Anbieter der einzige reine ETF, der ausschließlich auf dieses Thema setzt. Er bildet den Nasdaq Sprott Rare Earths Ex-China Capped Index nach, der Unternehmen aufnimmt, die einen wesentlichen Teil ihres Umsatzes mit dem Abbau, der Trennung, der Raffination oder der Produktion seltener Erden erzielen. Wertpapiere aus China bleiben ausgeschlossen. Dazu zählen Firmen mit Sitz in China ebenso wie A-Aktien, B-Aktien, H-Aktien, N-Aktien sowie Red Chips, P Chips und S Chips. Alle drei Monate gewichtet der Indexanbieter die Titel neu, zweimal im Jahr stellt er den Index neu zusammen. Die jährliche Gesamtkostenquote liegt bei 0,65 Prozent.

Notiert ist der ETF an der London Stock Exchange, der Xetra und der Borsa Italiana.

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Was seltene Erden so wichtig macht

Als seltene Erden gilt eine Gruppe von 17 Metallen, deren magnetische, optische und chemische Eigenschaften sie für moderne Technologien unverzichtbar machen. Aus ihnen entstehen etwa leistungsstarke Dauermagnete, die in Elektroautos, Windrädern und Rüstungsgütern stecken, außerdem Bauteile für Rechenzentren und Kommunikationsnetze. Zwar kommen die Elemente in der Erdkruste häufig vor, wirtschaftlich abbaubare Vorkommen sind jedoch rar. Zudem lässt sich die Trennung der einzelnen Elemente nur mit hohem technischen und energetischen Aufwand bewältigen.

Die Lieferketten sind bislang stark auf ein Land konzentriert. Nach Daten der Internationalen Energieagentur entfielen 2024 auf China 91 Prozent der weltweit raffinierten magnetischen seltenen Erden und 94 Prozent der gesinterten Dauermagnete. Diese Bündelung und Chinas Exportkontrollen setzen Regierungen und Hersteller unter Druck, sich andere Bezugsquellen zu erschließen. So hat die US-Regierung beispielsweise einen Vertrag über zehn Jahre mit MP Materials geschlossen, der einen Mindestpreis von 110 US-Dollar je Kilogramm für Neodym-Praseodym-Produkte festlegt – wichtige Vorprodukte für Dauermagnete. Solche Zusagen können die Umsätze der Hersteller besser planbar machen. Finanzierungs-, Betriebs- und Marktrisiken bleiben den Unternehmen dennoch.

Konzentriert und volatil

Hector McNeil, Mitgründer und Co-Chef von Han-ETF, erklärt, seltene Erden verbänden mehrere große Anlagethemen von Rüstung und Energiesicherheit bis zur Elektrifizierung. Der ETF ergänze die bestehenden Uran-, Kupfer- und Silberprodukte von Sprott auf der Plattform.

Anleger sollten beachten, dass der ETF nur auf ein einziges Thema setzt, also stark konzentriert ist und entsprechend schwanken kann. Die zugrunde liegenden Rohstoffpreise gelten als volatil, viele Unternehmen der Branche sind zudem klein und wenig handelbar.

Für Sprott ist es das sechste Produkt auf der Han-ETF-Plattform. Zusammen verwalten die Produkte des Vermögensverwalters dort nach eigenen Angaben ein Vermögen von 646,90 Millionen US-Dollar (Stand: 18. September 2026).