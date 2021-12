S&P’s Abschussliste: Die Euroländer mit düsterem Ausblick

Den jüngsten Streich bringt die S&P-Analysten am 20. Mai, als sie den Ausblick fürauf „negativ“ senkt. Das heißt frei übersetzt, dass das offizielle Rating von derzeit A+ in naher Zukunft sinken wird. S&P begründete den Schritt mit der schwachen Wirtschaft und Zweifeln, dass Italien sein Schuldensenkungsprogramm durchziehen kann. Das Finanzministerium mokiert sich, S&P habe keine Beispiele für seine Thesen. Ohne Erfolg.Vier weitere Euroländer stehen bei S&P auf der Liste mit negativem Ausblick. Fürsenkt es Anfang Mai das Rating um zwei Stufen auf B. Der negative Ausblick bleibt. Grund: Es sei wahrscheinlicher geworden, dass Gläubiger die Laufzeiten von Griechenlands Krediten verlängern. Und das ist nach S&P’s Maßstab zumindest ein Teilausfall.Rating rutscht am 28. April um eine Stelle auf AA hinab. Das ist immerhin noch die drittbeste Note. Der Ausblick bleibt laut S&P trotzdem negativ. Nachdem das kreditfinanzierte Wachstum vorbei sei, werde nun eine schwache Wirtschaftsphase folgen.kratzt seit 29. März am Investment-Grade-Limit. Geht es vom aktuellen BBB- tiefer, gelten Portugals Anleihen offiziell als spekulativ. Das könnte bald passieren, denn den Ausblick hält S&P weiterhin auf „negativ“.Nicht zu den PIIGS-Ländern gehört dagegen. Auch dessen Ausblick ist seit 14. Dezember 2010 offiziell trübe. Gründe sind die politische Ungewissheit – Belgien hat seit fast einem Jahr keine Regierung – und der hohe Schuldenstand. Das Land hat bald Schulden in Höhe eines kompletten Jahres-Bruttoinlandsprodukts. Aktuell liegt Belgiens Rating bei AA+.Ausblick ist dagegen „stabil“ und liegt mit BBB+ sogar zwei Stufen über dem Portugals.