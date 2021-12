Teja Gothe 01.06.2012 Lesedauer: 1 Minute

Spudy baut seine Immobilien um

Spudy & Co. strukturiert das Immobilienmanagement neu: Die Vermögensverwaltung wandelt die Beratungsgesellschaft Jens W. Ehlers in das Spudy & Co. Immobilien Office um. Gleichzeitig ernennt Spudy Klaus Schröder zum geschäftsführenden Gesellschafter des Immobilien Office.