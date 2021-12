Spudy & Co. Family Office baut Niederlassung München auf

Nach dem Zusammenschluss mit dem Münchner Vermögensverwalter Döttinger/Straubinger in 2010 eröffnet das Family Office Spudy & Co nun auch eine Niederlassung in München.Der Leiter der Münchener Niederlassung Stephan M. Hauska (47) war zuletzt in der Geschäftsleitung der Lombard Odier Darier Hentsch & Cie in Zürich tätig. Dort verantwortete er die Betreuung der vermögenden Privatkunden in Deutschland und Österreich.Zuvor arbeitete Hauska bei der UBS in Zürich und München, wo er für die Betreuung von Großkunden aus Deutschland, Österreich und Zentraleuropa zuständig war.In seiner neuen Funktion soll Hauska gemeinsam mit seinem Team und den geschäftsführenden Gesellschaftern, Jens Spudy (49) und Randolph Kempcke (48) die Expansion von Spudy & Co. im süddeutschen Raum vorantreiben.Neben Hauska wechselte Andreas Tornow (36) von Berlin & Co. zu der Münchner Niederlassung von Spudy & Co.