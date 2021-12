Klaus Schröder wechselt am 1. Juni von der Privatbank Hauck & Aufhäuser zum Spudy & Co. Immobilien Office. Dies ist eine Tochtergesellschaft des Spudy & Co. Family Office. Schröder wird zusammen mit den bisherigen Geschäftsführern das Immobilienmanagement der Spudy & Co. Gruppe ausbauen. Der derzeitige Direktor von Hauck & Aufhäuser verlässt die Privatbank nach eigener Aussage im „allerbesten Einvernehmen“.