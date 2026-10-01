Squad Fonds
Squad Fonds holt Florian Mende in den Vertrieb
Personalie Squad Fonds verpflichtet Florian Mende für den Bankenvertrieb
Florian Mende betreut seit September 2026 den Vertrieb der Squad Fonds. Als Sales Manager verantwortet er Sparkassen und Banken in den Regionen West, Nord und Ost.
Mende bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung aus der Finanzbranche mit. Zuletzt arbeitete er bei Impact Asset Management als Niederlassungsleiter. Davor leitete er den Wholesale-Vertrieb bei Starcapital. Zudem betreute er in mehreren Positionen institutionelle Kunden.
Klinkhammer verlässt Squad Fonds
Mende übernimmt die Aufgabe von Rabea Klinkhammer, die das Haus verlässt.
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