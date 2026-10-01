Squad Fonds hat den Vertrieb neu besetzt: Florian Mende betreut künftig Sparkassen und Banken. Was der Neuzugang mitbringt und wer das Haus verlässt.

Florian Mende betreut seit September 2026 den Vertrieb der Squad Fonds. Als Sales Manager verantwortet er Sparkassen und Banken in den Regionen West, Nord und Ost.

Mende bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung aus der Finanzbranche mit. Zuletzt arbeitete er bei Impact Asset Management als Niederlassungsleiter. Davor leitete er den Wholesale-Vertrieb bei Starcapital. Zudem betreute er in mehreren Positionen institutionelle Kunden.

Klinkhammer verlässt Squad Fonds

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Mende übernimmt die Aufgabe von Rabea Klinkhammer, die das Haus verlässt.